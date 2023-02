Revelan impresionantes detalles de la vida secreta de Clara Chía: esta es su otra vocación

Para los haters, Clara Chía sigue siendo un total misterio, pues los detalles sobre su vida aparecen siempre en migajas y cuando se revelan datos, éstos suelen ser sorprendentes.

Es así como tras escudriñar en aspectos profesionales y hasta familiares, se conoció que esta joven de 23 años posee una preparación académica impecable, pues no le bastó con estudiar en los colegios más prestigiosos y costosos de Barcelona, sino que además se ha codeado con importantes figuras como el Pep Guardiola y hasta el mismo Messi, así como otras figuras vinculadas con el ámbito deportivo, en especial con el fútbol, pues los hijos de estos famosos también coincidieron con ella en estos centros de estudios.

Pero, a pesar de que se conoció que ella está actualmente estudiando los últimos semestres de Relaciones Públicas, también su entorno más cercano filtró la información de que ella estudio Derecho y que trabaja por momentos en el despacho de su padre quien es un reconocido abogado y escritor español.

Clara Chía es abogada y nadie lo sabía

Esto genera un impacto, pues a ojos de todos Clara Chía se muestra como una chica sumisa y que no proyecta parte de su potencial, así como de las virtudes por las que Piqué se enamoró de ella, ya que todos se han concentrado en descalificarla por su aspecto y por haber sido la culpable de la ruptura entre el español y Shakira.

Con esto, queda muy claro el por qué en los últimos meses ella ha demostrado que tiene el poder en la relación, pues no solo ha tenido potestad para liderar el proyecto de la Kings League, sino hasta para comprarle la ropa a su amado quien ha recibido miles de críticas por su look tan desaliñado y hasta desatinado, ya que consideran que no va con su estilo ni edad.

Ahora, solo queda esperar qué más sorpresas se develarán sobre esta chica que no ha ‘sacado las garras’ como debe, pero sí ha lanzado ‘duros zarpazos’ a quienes han arremetido en contra de ella, incluyendo a la barranquillera.