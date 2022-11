La caricatura de Clara Chía que la ridiculiza y que aseguran surgió en Kosmos

Desde que Clara Chía se convirtió en la dueña y señora de todo no hay quien la soporte, incluso hasta el mismo Gerard Piqué quien al parecer le pone algunos frenos para que no repita lo mismo que vivió con Shakira quien lo opacaba constantemente.

Es así como con su nueva actitud desafiante y de tener el control de todo, es que esta chica de 23 años se ha ganado el rechazo hasta de sus excompañeros de trabajo quienes al parecer hicieron circular una caricatura en la que se exageran sus rasgos o gestos y se burlan de que ahora ya no le presta interés al trabajo sino a las fiestas, bebidas y todo lo que tenga que ver con la nueva vida llena de lujos y comodidades.

La imagen no quedó dentro de las oficinas, sino que fue llevada a las redes sociales y desde ahí no hay quien no la haya usado para hacer nuevos memes y demás chistes en contra de ella, su actitud y su imagen, así como de sus nuevos intereses.

Clara Chía es llevada a una caricatura

“Último minuto. Se busca recompensa, empleada de Kosmos está loca”, es lo que está escrito en la imagen que muestra a una mujer un tanto “diabólica”, un tanto desenfrenada y que refleja lo mal que está cayendo la nueva actitud de esta jovencita que está cada vez más autoritaria y sobre todo grosera con quienes eran sus compañeros de trabajo y con quienes ya no se ha logrado ni siquiera relacionar desde que está de novia con el jefe de este imperio.

No en vano, también ha habido renuncias masivas en este lugar en el que nadie puede emitir ningún tipo de opinión pues, hay quienes aseguran que están siendo vigilados y hasta “amenazados” si llegan a comentar o hacer algo sobre lo que se vive internamente en este empresa.