“Prefiero estar sola en una carcel”; la nueva indirecta de Shakira a Clara Chia y Piqué en San Valentín

Shakira ha reaparecido en redes sociales y no solo para felicitar a su colega Karol G por su cumpleaños. La colombiana ha dejado un mensaje bastante críptico en sus redes sociales, pero que apuntaría a ser una nueva indirecta para su expareja y su nueva novia en medio de este día de los enamorados.

La cantante sigue cargando con el dolor y el rencor de su ruptura, y claramente este es el primer San Valentin que pasará soltera en mucho tiempo. Ahora su nueva indirecta viene de la mano de una nueva canción.

Cabe resaltar que esta canción no es su esperada colaboración con su colega Karol G, ni su nuevo sencillo junto a Manuel Turizo; su indirecta viene acompañada de la canción de otra reconocida artista estadounidense, la cantante de R&B, SZA.

Y es que la ganadora del Grammy ha decidido compartir un video en sus historias de Instagram, donde se puede escuchar al fondo una de las recientes y famosas canciones de la norteamericana, llamada ‘Kill Bill’, canción conocida por tener una letra donde expresa odio y resentimiento y afirma que ‘mataría a su ex’. Shakira aparece usando un atuendo negro y unos tacones muy altos mientras canta esa canción y trapea el piso de su cocina.

Los versos de la canción no solo se han tomado como un ataque a su ex, también se ha ido otra vez contra ‘la moza’. “Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, afirma la letra de la pista.

Este es el video de la indirecta que Shakira le ha enviado a su ex pareja en el día de San Valentín:

Shakira ya sabía del cinismo de Clara Chía al ver el comportamiento de Piqué

Mucho se ha dicho sobre Shakira y su reacción ante saber que Clara Chía era la nueva pareja de Piqué, pero solo hace unos pocos días es que se reveló que ambas ya se conocían e incluso se saludaban de forma muy “diplomática” mientras caminaban por los pasillos de Kosmos.

Y es que la barranquillera ya había comentado a sus cercanos que esta joven de 23 años le parecía una “mosquita muerta”, pues intuía que era una mujer en la que no de podía confiar, pero lo que nunca imaginó es que su cinismo iba a ir más allá, hasta el punto de quitarle a su hombre e incluso estar puertas adentro de su casa en la que se llegó a comer hasta su mermelada, pese a que nunca la vio como una “amenaza”.

A pesar de sus diferencias Clara Chía le hace caso a Shakira: en este 2023 comenzaría a facturar Fotos: @3gerardpique / @shakira

Este impactante detalle lo reveló una vez más el periodista Jordi Martin quien ha hecho un especial seguimiento a esta relación que pese a que se notaba “ejemplar”, resultó ser toda una mentira, pues en el fondo existían una gran cantidad de conflictos sentimentales que ya hoy están en boca de todos.