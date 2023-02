De cobardes y cursis: así fueron calificados los participantes que ha renunciado en ‘La Isla de los Famosos’

La polémica sigue girando en torno a la nueva temporada de ‘La Isla de los Famosos’, pues ante las constantes renuncias de sus participantes, al presentador Tatán Mejía no le quedó más que arremeter en contra de ellos, por considerarlos no aptos para esta ruda competencia.

Sin embargo, los calificativos que utilizó resultaron ofensivos y hasta subidos de tono, pues los calificó de débiles y hasta cursis, ya que a su criterio ellos estaban equivocados sobre el concepto del programa, pues ese no es un “club para hacer amigos”, sino un espacio ara demostrar la valentía y fortaleza, así como las capacidades de supervivencia.

“Nunca antes en otro reality de supervivencia habíamos tenido tantas renuncias. En el mío, nunca se me cruzó por la cabeza renunciar. Tú que has sido una niña puppy de Medellín (señalando a Paola Usme), has demostrado ser más guerrera que muchos niños puppy de Medellín. Me toca recordarles que aquí no se viene a hacer un Club de amigos, aquí se viene a competir duro”, expresó durante el pasado capítulo su presentador quien se vio visiblemente molesto por las decisiones que han tomado los concursantes como Mateo Carvajal, Manuela Gómez y Macnelly Torres de renunciar a este reality.

Arremeten en contra de quienes han renunciado a ‘La Isla de los Famosos’

Y es que desde que se inició la nueva temporada de ‘La Isla de los Famosos’ han surgido varios comentarios en contra de la producción de este espacio, pues quienes se han despedido de forma voluntaria han alegado que las condiciones de higiene son pésimas, así como deplorables, pues no se sienten a gusto teniendo que hacer sus necesidades en el Mar y además de eso no contar con las herramientas necesarias o básicas para mantener el lugar limpio y hasta cómodo para esta dura convivencia.

A esto, se le suma que han existido diferentes fallas en la repartición de los alimentos, así como la poca coordinación en la repartición de los espacios en los que deben descansar sus concursantes tras cada capítulo. Por esto y más han sido fuertemente criticados quienes se han despedido del programa de forma inesperada, pues desconocen qué es lo que ha pasado de fondo, sin embargo, los usuarios en redes y hasta su presentador se han ido en contra de ellos para reiterar que no posee las cualidades para formar parte de este espacio.