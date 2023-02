“Sin gracia”: la Negra Candela destroza a las presentadoras de Día a Día

Aburridas, sin gracia y con poca creatividad, así como espontaneidad. Así califica la Negra Candela a las presentadoras de Día a Día a quienes además vez más ve más “acartonadas”, generando así aburrimiento en la audiencia, en especial a ella que considera que este programa carece de innovación.

A través de su famosa columna, señaló de forma muy directa y contundente que al parecer cada una de estas mujeres no está aportando nada para el entretenimiento y desconoce si se trata de alguna exigencia de los productores por seguir al pie de la letra el guión o si es que realmente ellas no están entusiasmadas con este proyecto en el que muchas llevan ya varios años.

“No tienen fuerza, energía, no convencen porque no transmiten. No sabemos si es porque están libretiadas totalmente o producen fatiga visual al televidente o, lo peor deben dedicarse a hacer auto promoción del Canal, nada más, sin expectativas, nuevas caras, noticias interesantes o gancho para los seguidores. Y ellas son la base del espacio”, señaló la polémica periodista.

Y como la Negra Candela no se guarda ni calla nada, también hizo referencia a los presentadores masculinos quienes a su criterio posee más actitud y gracia que las famosas hasta modelos que solo están atentas a sus atuendos y al lucir bien que a dar una buena vibra ante las pantallas. Incluso, llegó a comentar que el único participante ante la pantalla que realmente disfruta es el del chef, pero de resto, suele parecerle muy negativo todo lo que ve en este espacio matutino.

También reiteró que las presentadoras de Día a Día son cada vez más criticadas debido a que son mujeres ya entradas en edad y que no le aportan frescura al show, sin embargo, ella espera que con la llegada de Wilmer Correa como director de este proyecto se puedan sentir los nuevos aires que tanto le hacen falta.

De hecho ella comenta que este exdirector de ‘La Red’ le podría portar más chispa o picante a este espacio, ya que si algo logró Correa es posicionar al programa de chismes con un concepto innovador y con personalidades cada vez más extrovertidas, por eso no es de extrañar que se hagan cruces con algunos presentadores de su antiguo proyecto en Día a Día para darle más vida y gracia que a su criterio bastante falta que le hace.