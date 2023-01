“Las quieren calladitas”: la ‘Negra Candela’ destroza a las presentadoras de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Que ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ para muchos es un fiasco por ridiculizar otras culturas y su pésimo humor, es un hecho. Pero periodistas como ‘La Negra Candela’ se enfocaron en analizar el papel de las acompañantes de los comediantes. Y la conclusión es obvia: es nulo.

La comunicadora habla del rating, que no sobrepasa del 6, por la temporada de vacaciones. Sin embargo, el programa está en primer lugar. Ahora, lo que dice es que no hay una pareja de éxito ni que el programa sea mejor que su antecesor.

Alaba también, claro, el papel de Don Jediondo y Boyacoman. Pero las críticas demoledoras van para Lina Tejeiro; Shirley Gómez, Mabel Cartagena, Juan Diego Vanegas, Melina Ramirez y Gabriela Tafur.

“Aunque muchos creen ellas son vitales, la verdad es que no. A veces por no ocupar el puesto el encargado se convierten en un obstáculo más que un aporte. El meollo del asunto está en apoyar al humorista pareja de ellas durante la presentación y la despedida del programa en las cuales aparecen y son grabadas realmente en las ciudades a las cuales viajan, porque las rutinas de los participantes se hacen todas en estudio”, explicó.

Las mejores para ella, sin embargo

Aunque no todas las acompañantes merecen tanto sopapos. La periodista tiene dos excepciones ahí: “ Las mejores son Melina Ramírez y Gabriela Tafur, son oportunas en sus comentarios porque saben a que hora deben intervenir. No les coartan la creatividad ni les interrumpen cuando no se debe. La más habladora por ejemplo resulto Mabel Cartagena quién iba con Camilo Cifuentes y cayó en los excesos de verborrea. No fue bueno para él que es más comediante que humorista- Shirley siempre preocupada por la comida. Nada que no fuera proteina, sin considerar el lugar dónde se encontraban (Perú)- El mejor acompañante y es una ironía sin duda algunos y todos aplaudieron fué Juan Diego Vanegas quien le hizo la perfecta segunda a Piroberta: oportuno, viajado, consciente del rol encargado para no opacar a su pareja artística, ocupo el lugar encargado y siempre fue prudente y discreto”, expresó.

Sin embargo, fue lapidaria: “No son carismáticas como se esperaba”.

También dijo que no hay una pareja arrasadora en el programa, que no ha tenido tanto éxito como sus anteriores versiones.