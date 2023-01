Insultan a Don Jediondo por su ‘ridiculez’ en “La vuelta al mundo en 80 risas”

De “vulgar” y hasta “ridículo” han calificado al personaje de Don Jediondo tras cada participación en “La vuelta al mundo en 80 risas”.

Y es que desde que se inició la nueva temporada de este espacio que busca entretener a la exigente audiencia colombiana no han parado los comentarios en contra de este performance que para muchos carece de creatividad y hasta es catalogado como lo más bajo e innecesario. No en vano, las redes sociales se colman de reacciones en contra del humorista quien al parecer ha perdido popularidad, pues ya nadie desea verlo en las pantallas.

Visitamos a una linda familia de Marruecos 🇲🇦 hoy en LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS solo por @CaracolTV no te la pierdas pic.twitter.com/nF3oWOFxbM — Don Jediondo (@DonJediondo) January 3, 2023

Un claro ejemplo de ello es que hasta en su cuenta de Twitter se perciben cientos de expresiones que solo dejan ver el malestar o choque que le genera al público el ver a este personaje que ya les resulta hasta cansón, pues hasta ahora no ha innovado, ni mucho menos ofrece argumentos que generen risas o buenas impresiones en ellos.

Personaje de Don Jediondo no encaja en “La vuelta al mundo en 80 risas”

“¿Para verlo a usted y su vulgaridad? A usted no deberían llamarlo para esos .programas, ¡da asco!”, “He visto muchas bazofias, pero te aseguro que esta es la mayor bazofia entre las bazofias...”, “Viejo corrompido”, “Y como siempre no faltó su vulgaridad”, “Lávese la lengua hermano”, son solo algunos de los comentarios que se perciben cada vez que Don Jediondo anuncia la transmisión de un programa más de “La vuelta al mundo en 80 risas”.

Con esto queda claro que sin duda, los televidentes colombianos no están dispuestos a seguir soportando a este personaje que no se ha reinventado y no le aporta clase a este espacio que fue visto por más de 5 millones de televidentes durante su estreno en Colombia, pero que pese a su éxito, no deja de recibir duros señalamientos por la presencia de este personaje.