Opinión: Piroberta, el repugnante personaje que sigue mostrando la homofobia de Caracol

Es innegable que la industria mediática y del entretenimiento en Colombia ha dado pasos gigantes a la hora de tomarse enserio la tarea de la inclusión y dar visibilidad a la población LGBTQ+ de diversas maneras.

De hecho, a este punto se puede considerar que existen varios personajes a nivel nacional e internacional que se han ganado el corazón de los televidentes, porque su esencia no se basa en un estereotipo absurdo, humillativo y mandado a recoger, como lo que personaje creado por Julian Madrid representa.

Claro ejemplo es Endry Carreño, actriz y mujer trans que a lo largo de su trayectoria ha interpretado diversos papeles que son reconocidos y queridos por el público, y no ha tenido que usar fachadas para dar visibilidad a una comunidad marginada, sobre todo en este país.

Yéndonos por extremos internacionales, la serie ‘Pose’, cuyo reparto completo está conformado por actores de la comunidad LGBTQ+ y mostró de manera magistral su realidad durante las décadas 80 y 90 en la ciudad de Nueva York. Mientras que Disney, recientemente ha lanzado una cinta llamada ‘Un Mundo Extraño’ y (spoiler alert) uno de los personajes es abiertamente homosexual, y lo representan de la manera más normal, como debe ser, no con la homofobia clara y pura por delante.

De igual manera, en varias producciones colombianas se ha mostrado una imagen menos ‘patética’ de las realidades de esta población, Si bien estos han sido interpretados por actores heterosexuales, lo han hecho bajo un punto de respeto.

Caracol y este hombre, Julian Madrid, no le hacen ningún bien a la población LGBTQ+ con su intento de ‘representación’, iniciando por el hecho de que Madrid es heterosexual, ¿qué inclusión puede aportar un hombre heterosexual disfrazándose de un mal intento de ‘gay’ que es usado en una plataforma de humor? Ninguno.

La inclusión no es hacer que dos hombres heterosexuales se besen y mostrarlo en pantalla; tampoco lo es pedirle a un hombre heterosexual que se ponga labial y salga a un escenario a gritar de forma chillona a ‘divertir’ a un público mayoritariamente machista y conservador.

Pero el canal insiste en embutir a esta desgracia de personaje en sus producciones. Este tipo de ‘comedia’ que apela a la burla y caracterización de cierto individuo que sigue siendo usado como objeto de burla y chiste contra los gays en el país. Con sus ademanes no hace más que pordebajear a los hombres que por naturaleza expresan más su lado femenino, ridiculiza a la población transexual y la lista podría continuar.

Ver a mi mamá divertirse con el humor de la " Piroberta " me produce muchos sentimientos encontrados !!! — Endry Cardeño (@endrystar) January 4, 2023

La población diversa no es un chiste, no es un estereotipo, no son ‘plumas y gritos’, y el ser gay no es un limitante a tener actitudes de mujer o querer ser una. Todo lo que ‘La Piroberta’ muestra en sus rutinas y ‘chistes’ jamás han sido una representación digna de un hombre gay o de un miembro de la comunidad, precisamente por el tono de burla ofensiva que carga este personaje.

Para la opinión pública, este, al igual que personajes como ‘El Soldado Micolta’, que con su ‘blackface’ representa un claro ataque a la población afro, son el vivo sinónimo de que Caracol y programas cono ‘Sábados Felices’ o ‘La vuelta al mundo en 80 risas no han comprendido que su comedia barata no representa a la sociedad actual y que una restructuración de lo que consideramos ‘gracioso’ o como material de entretenimiento es vital en esas cadenas televisivas.

La propia comunidad LGBTQ+ ha pedido que cancelen este personaje en varias ocasiones

Con la emisión del programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, la controversia no ha faltado a la hora de criticar a Caracol Televisión por la idea de seguir dándole una plataforma a la ‘comedia’ abusiva de Julian Madrid y su inútil intento de humor.

Por este motivo, comentarios abundan pidiendo que se remueva este personaje de Caracol, porque con esto solo dejan ver el atraso cultural al que pretender seguir sometiendo a su audiencia. A creer que un hombre gay solo sea sometido a ser alguien ‘que le gusta que le den por detrás’ (porque esa es una de las típicas frases que suele decir la ‘digna’ representación que propone Julián Madrid).

“Ese programa en general es de lo peor que he visto. Ver la manera como sexualizan a las mujeres que lo componen, los chistes con doble sentido, el machismo puro y duro.”, “Ese programa es una completa fantochada por dónde lo mires. Ridiculizan todas las luchas sociales. Muestran a un viejo verde con una jovencita que lleva de paseo y les hace chistes machistas y sexualizadores. Pura machurilería. Puro pija loca con delirios de “caballero”. o “Es abrumador como pretenden ridiculizar y estereotipar una comunidad que con los años ha superado diferentes adversidades y solo por generar un raiting.”, entre muchos más, son las opiniones que se pueden leer al respecto.

Vi el programa y es supermachista. Son puros hombres ejerciendo violencia sistematica en sus comentarios y formas de tratar a la mujeres también. — DaniUPCandelaria (@candelaria_up) December 28, 2022

Lean este hilo por favor. No se tiene que ser gay para identificarse con lo que escribe su autor. Por el contrario, basta con ser un ciudadano consciente de los derechos que otorga la constitución del 91 para consolidar una sociedad libre, ecuánime y de avanzada https://t.co/8e4cO8L5Vr — El No Uribe (@ElnoUribe) January 4, 2023

Cuando fui creciendo comencé a entender un poco más de las luchas del colectivo y me di cuenta de lo discriminatorios que son los programas nacionales, tanto matutinos como estos de "humor" que solo incluyen a la comunidad como "alivio cómico" 💀 https://t.co/jI0ky44DTo — ↯Fuecoco new year↯ (@CrocoDoc_) December 29, 2022

¿Hasta cuándo veremos a la televisión colombiana burlarse de las luchas sociales con su fachada de ‘humor’ y ‘entretenimiento’?