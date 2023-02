¿Se burla de todos? En medio del caos sobre su ‘crisis de ansiedad’ Clara Chía estalla de risa

Una vez más Clara Chía logra que el mundo entero se aboque a rechazarla de forma contundente.

Y es que tras la matriz de opinión que hay sobre su supuesta “crisis de ansiedad” que ya ha sido desmentida hasta por sus familiares y el mismo periodista Jordi Martin, hubo quienes sí llegaron a preocuparse por su estado de salud. Sin embargo, a ella esto parece importarle muy poco, pues se le vio riendo a carcajadas una vez que le interrogaron sobre ello.

Ay Dios, los amo tanto! No sé de quién estoy más enamorada, si de Clara o de Gerard, o de los dos juntos, y soy bisexual. Amé este video, creo que es donde más se muestran como son ellos como pareja, dos personas que simplemente se aman, se divierten y la pasan muy bien juntos 😍 pic.twitter.com/esGSAG0KQH — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 6, 2023

Todo ello sucedió una vez que un periodista abordara a esta joven de 23 años y a Piqué quienes transitaban libremente por las calles de Barcelona. Aquí se les vio esquivos, pero al mismo tiempo desafiantes y hasta burlones, pues el deportista logró hacer frente a algunas preguntas, mientras que su novia solo se encargó de caminar tapándose y riéndose fuertemente ante la interrogante sobre su estabilidad emocional.

Clara Chía se ríe de su “crisis de ansiedad”

Aunque en principio se les vio tanto a Clara Chía como a Piqué esquivos con la prensa que los persiguió mientras caminaban con paso apurado, luego ellos optaron por prestar atención y responder de forma sarcástica a todo lo que les fueron preguntando. “Oh por Dios, ¿un ataque de ansiedad? ¿en serio?”, dijo el deportista mientras su novia reía ocultándose de las cámaras.

Pero para hacer el cuadro más incómodo, los abordaron sobre los preparativos que había para el cumpleaños de la estudiante de relaciones públicas quien a criterio del periodista lo celebraría este 7 de febrero de 2023. Aquí ambos volvieron a estallar el risas y el español respondió: “¿Mañana cumple años, pero qué te has tomado tío? mañana no es, has hecho bien en intentarlo la verdad. Estamos muy bien, bastante bien la verdad”, fueron las únicas palabras que él expresó mientras su actual pareja evadió a la prensa y no emitió palabras, solo risas sarcásticas ante lo que se le preguntaba.