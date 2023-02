Jordi Martin reta a Clara Chía y le da consejo para que no sufra como Shakira

El periodista Jordi Martin ha tenido trabajo de sobra a inicios de este 2023, pues tanto Clara Chía como Piqué se han dado a la tarea de generar matrices de opinión que tienen a más de uno desconcertados y al mismo tiempo molestos, pues están tratando de manejar la idea de que son unas víctimas de las presiones por el sufrimiento de Shakira.

Y es que durante la semana previa al cumpleaños de la barranquillera y del español, surgió la noticia de un supuesto ingreso a un hospital luego de que esta joven de 23 años sufriera un cuadro de ansiedad muy fuerte que le estaría ocasionando efectos colaterales en su salud. Ante ello, salieron algunos defensores quienes aseguraron que ya era justo disminuir el bullying que esta chica ha recibido, pero según el paparazzi, todo ello fue una total mentira.

Durante una reciente entrevista que le hicieron en un programa de espectáculos en España, él comentó que a su criterio, todo ello forma parte de un “plan de venganza” de parte de la nueva novia del deportista que tiene como objetivo desprestigiar o hacer sentir aún más mal a la cantante.

Jordi Martin no se calla nada y desenmascara a Clara Chía

“Para mi que el montaje ese de que esta chica se la ha pasado mal, me parece toda una mentira. Yo estoy ahora mismo en Madrid y me los he encontrado de paseo en un centro comercial. Para mi, esto es un intento para desprestigiar a Shakira, de victimizar a Clara”, dijo Jordi Martin quien además reto ahora a Clara Chía y hasta le dio un consejo para que esté alerta y se cuide de Piqué.

Jordi Martin ‘desenmascara’ otra vez a Clara Chía por ‘fingir su enfermedad’ por culpa de Shakira Fotos: @3gerardpique / @jordimartinpaparazzi

“A Clara me atrevería a darle un consejo para que no le vayan a dar unas crisis de estas y es que la próxima vez no se meta con una pareja que tenga una familia. No te metas donde hay una familia. ¿Qué pensaba Clara y qué pensaba Piqué? que no ¿nos íbamos a dar cuenta?, ¿que el mundo no se iba a ir contra ellos?”, expresó Martin y con ello deja claro que estará más atento que nunca a los pasos de esta joven que ahora parece que sí sacará las garras para defender a su amado.