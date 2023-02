Verónica Alcocer: ¿si le gusta viajar, por qué no lo hace a las zonas más necesitadas del país?

La gira mundial de Verónica ‘la bailarina’ Alcocer, como llaman en redes sociales a la primera dama, continua. Su más reciente parada: Venezuela.

En redes sociales ya están ‘hartos’ de ver como cada semana representa un viaje diferente a la primera dama de Colombia, y más allá de cuestionarse los motivos que han sido catalogados como ‘absurdos’, ahora las quejas se reflejan en otro malestar.

El reciente viaje de Verónica Alcocer al país vecino, Venezuela, se dio bajo el marco de la reactivación de relaciones diplomáticas, y como un gesto de unión entre ambas naciones. Además, también fue “con el fin conocer el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y el aporte al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como su posibilidad de adaptarlo en el territorio nacional”, confirmó el gobierno desde la Casa de Nariño.

Al enterarse de esto, en redes ‘pegaron el brinco’, y no dudaron en lanzar comentarios afirmando que su verdadera intención es ‘llevarse a esos niños para que le canten en sus shows de baile’, de manera despectiva y en desaprobación a las acciones de Verónica.

Verónica, ¿si tanto te gusta viajar, por qué no visitas las zonas que verdaderamente importan?

Una crítica que se le ha venido haciendo a la primera dama en adición a las constantes burlas y ofensas que le dan, es el hecho de que ella podría estar haciendo visitas a las zonas más vulnerables y necesitadas, para trabajar y buscar sacarlas de las condiciones tan deplorables en las que se encuentran.

Pero no, semana nueva, viaje nuevo: Londres, Japón, Nueva York, la Ciudad del Vaticano, ahora Venezuela. ¿Por qué no mejor ir a visitar las islas de San Andrés y Providencia que han estado abandonadas desde el gobierno de Iván Duque?, o ¿qué tal el Chocó para que el gobierno inicie planes de ayuda contra las comunidades que más lo necesitan?

No solo eso, porque se tiene que desplazar hasta Venezuela para ver ‘la riqueza cultural y musical’ teniendo la propia, la nacional, ¿acaso Colombia no es vasta y rica a nivel musical y cultural? o si tanta es la importancia, ¿por qué tiene que ser ella quien viaja y no algún diplomático de Venezuela?, son algunas de las preguntas que esperan, el gobierno de una respuesta clara.

Para muchos, simpatizantes del gobierno Petro o no, los viajes de la primera dama ya están ‘rayando con lo absurdo’ y así se han pronunciado en redes al respecto:

“Quisiera saber por qué razón esta señora⁩ se la pasa viajando por el mundo a costillas nuestra, el que sea la esposa brincona de un presidente no le da ese derecho y se dicen el cambio”, “A Veronica deben nombrarla canciller y así matan dos pájaros con una piedra: salen del viejito y justifican tanta viajadera y viáticos de la Alcocer.”, o “Si la visita de Verónica Alcocer a Venezuela tiene como objetivo conocer el sistema de Orquestas y Coros de Venezuela, mejor que lo haga aquí mismo en Colombia con todos los que huyeron del hambre y la miseria que implantó Maduro y que Petro ignora”, son comentarios que le han hecho al gobierno y a la primera dama de Colombia.

Alguien que me diga que función cumple Veronica Alcocer para que se la pase de viaje en viaje. Ahora está en Venezuela. Diplomática no es.



Por menos condenaron a María Juliana. — Edwin Martinez. (@EdArturo) January 31, 2023

Cuántos viajes lleva y cuántos le faltarán a la señora Verónica Alcocer? Ir a Venezuela a conocer del sistema de orquestas, es todo un despropósito, teniendo en cuenta la riqueza musical colombiana, de la que en gran medida se ha nutrido el país hermano. Que despilfarro — Juan C. Loaiza L. (@juanloaiza0763) January 31, 2023

La bailarina de palacio Verónica Alcocer ahora la tenemos de paseo por Venezuela,que hptas tiene que estar haciendo esta brincona de mierda por esos lados,no sea llevando razones a las narcoguerrillas que se esconden en las faldas de Maduro. — ruben sierra (@Rubenchoelzorro) January 31, 2023

¿Será que veremos a la primera dama de Colombia hacer visitas diplomáticas en la semana de la moda de Nueva York en unos días?