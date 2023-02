Latinos humillan a Piqué en reconocida entrega de premios y le recuerdan que es un ‘clasista’

El rechazo ante Piqué ha traspasado las fronteras, hasta el punto que, sobre todo los latinos, no quieren saber nada de él, no toleran ni siquiera verlo a través de las pantallas, pues éste les resulta una persona ingrata a quien no se le merece ningún tipo de admiración ni apoyo.

Una clara muestra de ello es que durante la entrega de los premios Esland a los mejores streamers del año 2023, que se realizó en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el exfutbolista fue duramente abucheado por los asistentes, mientras aparecía en uno de los videos que proyectaron una vez que el influencer español Ibai Llanos subió al escenario para recibir el galardón que le fue otorgado.

El abucheo a Piqué durante en el clip de Ibai de "Charlando Tranquilamente" 🙃😆#esland2023 #ESLANDEnMexico pic.twitter.com/M9QMr9AKxe — Senti-Chris🐈‍⬛ (@ChrisBoothGrey) January 29, 2023

Esto reveló el nivel de intolerancia que le tienen al español quien ha retirado en varias ocasiones que Latinoamérica no le importa, que no la tiene en su mapa mental ni muchos menos siente empatía con sus habitantes. Por eso, los gritos fueron ensordecedores, pues este personaje no es bienvenido en ninguna parte luego de mostrar su verdadera personalidad en la que reina el egoísmo.

Humillan a Piqué en México

A través de las redes sociales corrió rápidamente el video en el que se aprecia cómo Ibai Llanos sube al escenario para recibir su premio en el que se le destaca su labor como streamer, youtuber y presentador; logrando así ser reconocido por el público como el ‘Streamer del Año’, por eso, una vez que subió al estrado a recibir su premio, se proyectaron videos de algunos de sus trabajos más recientes, entre los que se coló su reciente entrevista a Piqué.

Esto generó una reacción en cadena, pues no hubo quien no abucheara o gritara en contra del deportista quien cada vez más se gana el odio, sobre todo de los mexicanos quienes están en contra de sus acciones personales y profesionales, pues hasta la fecha él nunca ha respaldado a la comunidad latina por quien, a su criterio, les resta importancia por no interesarle su ideología o sentir, sobre todo hacia su trayectoria.