La guerra entre Jordi Martin y Piqué continúa: drogas y más infidelidades salen al descubierto

Las diferencias entre Jordi Martin y Piqué son cada vez más notorias y polémicas, pues los internautas han podido similar cómo entre ellos ya no existe el respeto, ni mucho menos la paciencia.

Y es que luego de que el deportista publicara la foto oficial al lado de Clara Chía en sus redes, el periodista no dudó en formar parte de las miles de personas que comentaron esta imagen dejando claro que él quiere recibir la invitación a esta unión, por considerar que él fue el primero en revelar de quién se trataba la nueva pareja del ex de Shakira, pero sobre todo porque conoce muy bien el pasado de ambos, así como todo su entorno, del que quizás se ha guardado alguna información.

Piqué y Jordi Martin (Captura Instagram @3gerardpique / Captura Instagram @jordimartinpaparazzi)

Esto desató la furia del español hasta el punto que le recordó al también paparazzi, uno de los momentos más duros de su vida, cuando tras la muerte de su padre, cayó en depresión y se refugió en las drogas y el alcohol, hecho que Jordi no negó, pero que le pareció de mal gusto que su ahora enemigo le recordara sobre todo cuando lo único que hizo fue una petición para estar con él el día de su boda con la joven de 23 años.

Jordi Martin y Piqué se enfrentan duramente

A través de una reciente entrevista en el programa Intrusos, Jordi Martin no dudó en explicar a la audiencia que Piqué está obsesionado con él, pues no deja de mirar sus estados en Instagram, Whatsapp, publicaciones en Twitter y demás redes sociales en las que expone su trabajo en el que la mayoría de las veces lo deja al descubierto. “Él tiene una obsesión conmigo, siempre me mira las historias de Instagram, pero creo que se ha excedido, es un tema complicado. Cuando murió mi papá tuve un bache, salí mucho y la pasé mal. Salí con ayuda de mi familia y es una etapa que recuerdo con tristeza. No me esperaba este ataque, demuestra cómo es Gerard… Él es un ejemplo para muchos niños y no debería tomarse este tema tan a la ligera”, dijo el periodista.

Pero, él no se quedó con esta revelación de su pasado, pues le logró “echar más picante” a esta batalla que ahora ambos sostienen y alegó que pese a que todos están muy preocupados por la salud de Clara Chía, la realidad es que está chica no la está pasando bien, porque pronto reventará una bomba en el que el único culpable es el exfutbolista y parece que tiene que ver con otra chica que no es Julia Puig, la abogada con la que se mencionó que éste había salido en varias ocasiones.

Julai Puig, la conquista de Piqué Instagram: @3gerardpique /@juliapuig

Más ‘trapitos sucios’ que expone Jordi de Piqué

“Tengo un tema que me están pidiendo que lo silencie, pero con el daño que le hizo a mi madre lo voy a contar. Es un tema que Piqué sabe que lo tengo, que está preocupado y que entre ellos ha habido una crisis grave. Imagina la crisis de ansiedad que habrá tenido, que ayer estaba bien y hoy está internada. Ella está sufriendo por un tema. La última persona en el mundo que querían que se enterase, soy yo”, añadió el periodista durante la entrevista en la que desde ya anunció que se viene algo peor de lo que ya se ha hecho público en los últimos días.