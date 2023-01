¿Los detesta?: Yina Calderón cuenta como Paola Jara hizo sufrir a Sandra Barrios

Yina Calderón no se cansa de enviarle ataques e indirectas a Paola Jara y Jessi Uribe, ahora lo ha vuelto a hacer, pero por fin parece que se conocen las razones por las que la polémica influencer no tiene en buenos afectos a Paola.

Y la empresaria de fajas lo ha destapado todo en una entrevista que tuvo con la estación radial ‘Tropicana Estéreo’. Como siempre, solo se dedicó a hablar de forma polémica para que sigan alimentándose sus vistas, y de esta manera, reveló la razón de su ‘desprecio’ a la esposa de Jessi Uribe.

Durante la conversación con dicha emisora, la creadora de contenido dijo que si bien tenía una buena relación con los artistas de la música popular en Colombia, “Con Jessi y Paola, no. Les voy a contar una exclusiva…”.

La razón por la que Yina Calderón no puede ‘ver ni en pintura’ a Paola Jara y Jessi Uribe

Aunque Calderón no ha conocido personalmente a Paola Jara y Jessi Uribe más allá de coincidir en un evento donde no se cruzaron palabra alguna, afirma que ella si conoció a la expareja y esposa de Uribe, Sandra Barrios.

“Soy muy amiga del ‘Rey de las extensiones’ y yo iba a las peluquerías del ‘Rey’ y encontraba a esta señora Sandra, llorando, porque ‘El Rey’ le hacía el pelo a Sandra Barrios. Y yo: – Mamita, usted por qué chilla, venga y tómese un Cariñoso [vino] –”.

Allí después de esto, Calderón procedió a contar acerca de los videos que Paola le enviaba a Sandra Barrios “comprobando que le estaba ‘cuidando’ a su esposo”:

“Yo vi, muchas veces, a esa señora llorando, que esta muchacha le mandaba videos que cuidaba el marido, cuando se lo estaba comiendo y ella, con los hijos, en la casa. Perdónenme, pero es la verdad. Desde ahí, no es que Paola me haya hecho nada, pero me causa fastidio, es la verdad. A mí me propusieron tocar en Medellín y yo no toqué, porque estaba ella. Me fastidia hasta su música”.

Yina Calderón confirmó que se puso en los zapatos de Sandra Barrios al pasar por esta situación y por eso no se lo perdona a la esposa de Jessi Uribe: “Vi a esa mujer llorando y vuelta nada. Me pongo a pensar; Si yo tuviera cuatro hijos, estoy con un ‘man’ en las buenas y en las malas, viene otra y ella sabía que era casado. Me chocan las mujeres así”.

La DJ de guaracha no quiso ir más allá para evitar problemas con Paola Jara y Jessi Uribe, pero le echó el agua sucia por haberse metido en una familia que ya estaba conformada y con hijos de por medio:

“Esa mujer es divina, es hermosa, es excelente cantante, tiene ‘severa’ voz. Creo que, hombres, a esa mujer, le caían así (señal de muchos). No hay necesidad de meternos con uno casado, porque vamos a causar daño. Yo veía a esa mujer llorar y yo le decía: – Mamita, no chille más, hay otros más lindos y que cantan mejor”.

Paola Jara y Jessi Uribe no suelen comentar de su relación públicamente, ni de los rumores y burlas que les hacen, así que por ahora habrá que esperar a ver si le responden a la polémica Yina Calderon de alguna manera.