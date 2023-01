“Tras de bruta, mentirosa”: Influencer denunció mala calidad en reconocida marca y ‘se delató sola’

No es nada raro ver como en las redes sociales la gente sale a exponer casos de injusticia, malos tratos, o situaciones particulares que se presentan al momento de comprar ropa. Este fue el caso de esta creadora de contenido y aspirante a la corona de Miss Colombia, quien al tratar de denunciar una prenda que tras de ser cara le salió ‘mala’, un pequeño detalle en dicha prenda bastó para que la situación se haya volcado en su contra.

Se trata de Valentina Giraldo, y muy decepcionada, en redes sociales salió a contar que había comprado un pantalón de más de dos millones de pesos de la marca Silvia Tcherazzi, marca de la importante diseñadora colombiana. En su denuncia, afirmó que, tras lavar el pantalón, se achicó y se rompió, siendo esta una inversión completamente arruinada.

“Compré un pantalón de casi 2′000.000 de pesos en Silvia Sheratzi, aun cuando yo decía nunca gastarle tanto dinero a una prenda pero me gustó tanto que no lo pensé y lo hice. Lo usé 1 día y por error me lo echaron a la lavadora (se lavaba en seco) y se encogió y se rompió”, afirmó la mujer.

Pero un detalle dejó al descubierto su mentira y la pagó caro en redes.

La marquilla del pantalón reveló la verdadera marca y no, no era Silvia Tcherazzi

Los cibernautas no comieron cuento y al darse cuenta de que la marquilla tenía el apellido de la diseñadora colombiana mal escrito, y que no era un pantalón autentico de la marca sino una copia mal hecha, las burlas no han parado, haciéndola tendencia en Twitter y dicen que si ella alcanza a llegar a la fase de preguntas del reinado ‘habrá muchas risas’:

“La boleta de RBD, la historia de Reykon, la metida el 31 de diciembre debajo de una barra y ahora un pantalón de Silvia Sheratzi. Cada día se supera la reina con sus historias.”, “Menos mal era Silvia Sheratzi y no Choritzo Estoy seguro que anda en Tatsi”; “¿Por qué se me encogió y rompió este pantalón tan fino si es de Silvia...SHERATZI????”; o “A Lalis le pagan un resto de plata por unos contratos para hacer Tik Toks y ella se compró un pantalón Silvia Sheratzi que le costó 2 millones pero se le dañó al lavarlo en lavadora y por eso Nairo Quintana se retiró del ciclismo”, han sido tan solo algunas de las burlas que le han hecho.

