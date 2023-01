Innecesario: se fueron contra ‘Pautips’ por decir que le gustaba cocinarle a su esposo

Paula Galindo, mejor conocida como ‘Pautips’ en las plataformas digitales, se la ha pasado compartiendo por medio de sus redes sociales como le ha ido en su nueva etapa. Hace tan solo unas semanas la colombiana contrajo matrimonio en la ciudad de Washington D.C.

Por ahora, su vida ha girado en torno a ser ama de casa en estos días, y en entre eso, decidió compartir con sus seguidores una receta de pan de banano con el que buscaba agasajar a su esposo. Nada del otro mundo.

Aun así, esto no evito que llegaran a ‘buscarle pelea’ a la influencer sin razón alguna y muchos se fueron en su contra, criticando su papel como esposa y ama de casa ahora que es una mujer casada, y la creadora de contenido decidió no quedarse callada.

El innecesario comentario que le hicieron a ‘Pautips’ por mostrar su vida de casada

“Pau’, qué atraso todo, me sorprendí, te hacía más independiente y empoderada. Cocinar y tener una casa bonita es todo lo que no les deseo a mis hijas”, le dijo una seguidora, de manera abusiva.

Varios de estos comentarios la secundaron y empezaron a cuestionar las actitudes que ahora Paula tiene tras haber iniciado la formación de su hogar, por lo que tuvo que salir a defenderse en redes de esas palabras:

“¿Qué acciones determinan una mujer empoderada? ¿Querer [y] cuidar de los tuyos es machismo? ¿Solo las mujeres que generan mucho dinero son empoderadas? ¿Cocinar y tener una casa bonita no es de mujeres independientes y soñadoras? No sé, llevo trabajando desde los 17 años y construí mucho estando sola, lujos sola, viajes sola, cenas sola y no me llenaba… ¿para qué un mundo lleno de cosas materiales que no tienes con quién compartirlo?”, escribió inicialmente.

Aseguró además que cada relación es diferente, y que todos tienen el derecho de llevar la vida con su pareja del mejor modo en que lo deseen, y que el rol del cuidador del hogar es muy importante en cualquier residencia.

“Le he preguntado a muchas personas que tuvieron a su mamá presente en la casa cuidándolos y les hizo la infancia memorable. En este nuevo mundo donde se puede trabajar por Internet, a una mujer no le quita mérito cocinar o mantener en orden su hogar… pienso yo”, dijo la influencer.

Finalmente añadió: “Así como a un hombre no se le cae la mano si lava ropa o tiende la cama, no creo que sea un atraso anhelar asumir un rol de mujer que cuida el hogar”.