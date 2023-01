“Volvió el oportunista”: Juan Pablo Jaramillo ‘se la montó’ a ‘JuanDa’ y sus fans se la devuelven

Juan Pablo Jaramillo solo genera titulares cuando le da por armar polémica, y esta ha sido la razón por la que su nombre se encuentra en las tendencias del día en Colombia. Y es que tras escuchar la entrevista de ‘JuanDa’ uno de los generadores de contenido digital más queridos en el país en estos momentos, donde vio que este le envió unas indirectas, Jaramillo no se ha quedado callado.

Previamente, Jaramillo había sido blanco de criticas y burlas cuando se metió en la polémica que surgió a mediados del 2022, cuando una grupo de señoras homofóbicas atacaron a golpes a una pareja gay que se besaba en un parque de la ciudad de Bogotá. El famoso influencer quiso meterse a ‘defender’ a los muchachos agredidos, y terminó por desviar el tema del caso de discriminación hacia atención para él.

Recordando cuando Juan Pablo Jaramillo se apropió de una manifestación y le puso de título "Besatón a la napolitana" pic.twitter.com/pSmm87wU0u — 🐓 Sickman Fraud 🐓 (@guelelei) January 18, 2023

Ahora, el joven ha escuchado lo que su colega en la industria de los influencers ha dicho, y se ha ido en su contra por esas palabras, tachándolo a él, y a las personas con quienes se encontraba de ser ‘unos mentirosos’.

Juan Pablo Jaramillo y ‘JuanDa’ estallan redes por comentarios en su entrevista

Al salir la entrevista de JuanDa con La Divaza y La Jose en su podcast ‘Radio Divaza’, Jaramillo dijo que eso que hicieron solo fue para hablar mal de el y sacar de contexto muchas situaciones para, según él ‘hacerlo quedar mal con todos’. Se defendió afirmando que un comentario (que no se mencionó) y que aparentemente iba en contra de ‘JuanDa’ fue sacado de casillas. Todo esto a traves de su cuenta de tikTok. Ademñas, en lo que muchos ta tildado como un ‘descaro’ es que al final del video donde ataca a ‘JuanDa’ dice: “si quieren el chisme completo vayan a ver mi video completo en YouTube”

“No me acordaba, pero ya me hacía falta que hablaras de mí en todos tus tiktoks porque me amodias mucho, grachi por volver <3″. fue el comentario que le causó dolores de cabeza a Juan Pablo Jaramillo.

qué les sorprende de Juan Pablo Jaramillo si cada cosa qué pasa siempre intenta volverlo algo de él, por ejemplo este comentario que le dejó a Juanda en su post cuando él recién estaba volviendo a redes después de haber estado internado pic.twitter.com/Ktu0Nt9k3Q — paulx (@Paulx_martinez) January 17, 2023

JuanDa además fue un paso más allá al decir que los influencers y creadores de contenido que fueron pioneros de YouTube en Colombia hace 10 años, como por ejemplo el propio Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos, Juana Martínez y Pautips, dijo que le “valían culo ... no es que me caigan mal, pero me parecen una mierda”.

“Qué risa que antes nos amara y ahora como es relevante entonces somos ‘una mierda’. De verdad no entiendo en qué momento le hicimos tanto daño para que hiciera esa transición de fan a hater”, afirmó Juan Pablo.

Pero sus palabras solo terminaron por ‘hundirlo’ y en redes sociales se han empecinado en su contra, afirmando que la razón para que esté haciendo y diciendo todo esto es porque ‘quiere colgarse de la relevancia de Juanda’, para no solo autopromocionarse, sino para mofarse del creador de contendido que recientemente estuvo pasando por tratamientos psiquiátricos.

“La AUDACIA que tiene Juan Pablo Jaramillo para hacer un tiktok hablando de Juanda para luego decir “hice un video en YT para que vayan a verlo” QUEDÉ”, “ps nada uno respeta la salud mental de Juan Pablo Jaramillo y todo el cuento pero ajá siento q el man siempre busca la oportunidad de salir a llamar la atención y meh”, o “uanda opinó sobre Juan Pablo Jaramillo en un podcast que se estrenó hace UNA SEMANA y oh sorpresa que a Juan Pablo Jaramillo se le da por subir justo hoy un tik tok respondiéndole a Juanda y al final diciendo que vayamos a ver su último video para entender el chisme”, y así, entre muchos más.

Juan Pablo Jaramillo después de subir ese video de ardida criticando a JuanDa: pic.twitter.com/VAml2IsZ6O — Andrés (@camiloferros) January 19, 2023

jaramillo tan obsoleto y poniendose a subir un video "¿Qué le pasó a Juan Pablo Jaramillo?"

bitch, we couldn't care less — tina (@cacorraymedia) January 17, 2023