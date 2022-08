No, Juan Pablo Jaramillo, tú no fuiste quien armó la ‘Besaton’

En redes sociales se despertó la indignación cuando se dio a conocer un caso de violencia vivida por una pareja homosexual, en un parque ubicado en la localidad de El Salitre, en la ciudad de Bogotá.

Presuntamente, y según las versiones que se conocen por parte de las víctimas y de quienes hicieron público este acontecimiento, la pareja se encontraba en el parque que lindaba con una pizzeria del sector llamada ‘Salvatore Pizza’, y al ver una manifestación de afecto que la pareja tuvo, un grupo de mujeres homofóbicas y agresivas, incluida la dueña de la pizzeria anteriormente mencionada, llegó a atacarlos con palos.

En el video que circula por Twitter, se puede ver como varias mujeres se sumaron al acto violento y discriminativo, gritando a los dos hombres y lanzando improperios en su contra diciendo que lo que hicieron ‘era una grosería’, y que ‘no hicieran eso delante de los niños’. Acto seguido, los echaron del parque.

Así que en aras de protestar ante este hecho discriminativo y violento, la comunidad LGBTIQ+ se tomó ese mismo parque, con la finalidad de hacer sentir la voz de rechazo ante este acontecimiento.

Si bien, la difusión que se realizó por medio de las plataformas digitales logró llegar a una audiencia más amplia gracias a que Juan Pablo Jaramillo, el reconocido influencer colombiano que también hace parte de la comunidad, hizo publico el video del ataque por medio de sus perfiles en redes, ahora no le rebajan de ‘inventado’ por apropiarse y vanagloriarse de ser ‘quien incitó a la Besaton’, cuando antes de que el pronunciara palabra, en Twitter varios activistas estaban moviendo la agenda del plantón que se llevó exitosamente a cabo durante ese mismo fin de semana.

Este es el video de como se realizó este acto en señal de rechazo ante la discriminación hacia la pareja gay:

Cómo decía mí abuela, "al que no quiere caldo se le dan dos tasas" ésto está ocurriendo a esta hora en el sector del Salitre en Bogotá, dónde ayer hubo un ataque homofóbico, cientos de personas de comunidades LGBTIQ+ hacen presencia en el lugar dónde fue agredida la pareja gay. pic.twitter.com/DlUrPdyx5b — Mamertos 2.0 (@Mamertos0) July 31, 2022

“Convoqué a una besatón”, exclamó el Youtuber caleño

Lo que si terminó por hacer el creador de contenido, fue apropiarse de su poder de difusión, para afirmar que gracias a él fue que se llevó a cabo este evento, ignorando completamente que esto ya estaba en planes de concretarse con o sin su ayuda, y aprovechó la oportunidad para monetizar la situación, haciendo un video para su canal en YouTube con el titulo “Convoqué a una besatón”, como si la palabra de el fuera la unica que importara dentro de la comunidad.

Este es el video publicado por Juan Pablo Jaramillo en su canal:

Su egocéntrico titular despertó la ira de muchos miembros de la propia comunidad, que sin duda alguna rechazaron este acto ególatra, y le recordaron que igualmente sin su ayuda, los planes se hubieran llevado a cabo de una manera u otra, y le piden que baje su video ‘para que deje de dar verguenza’.

“Juan Pablo Jaramillo ya está re muerto jajajaja ese man solo quería salvar lo que le quedaba de “Fama””, “¿Juan Pablo Jaramillo sigue existiendo?, ¿Qué es esto? ¿2012?”, “Allá llegó Juan Pablo Jaramillo a gritar “Love Is love” y “más marica el que no ama”, se tomó 27 fotos y se devolvió pa’ la casa a bañarse porque se juntó con la “chusma” todo el día”, o también “Definitivamente Juan Pablo Jaramillo es el oportunismo hecho persona.”, entre muchos más.

No puedo con Juan Pablo Jaramillo. https://t.co/CxEfkBUhL9 — ✨Juanalía Monsoon✨ (@lajuanalia) July 31, 2022

Por favor no dejemos que Juan Pablo Jaramillo y Juana Martínez vuelvan a ser relevantes — D✨ (@Dlealani) July 31, 2022

Triste ver que los ‘influencers’ de la comunidad solamente usen este tipo de situaciones, como lo hizo Jaramillo, para ganar adeptos a sus redes, no porque de verdad sea un motor para ellos el luchar por su comunidad y por lo que les sucede.

Eso, se llama ser oportunista, y no es algo a lo que el youtuber es ajeno, pues ha incurrido en esta actitud desde que firmó la ley ‘Acá entran todos’, que si bien fue un avance importantísimo para la comunidad LGBITQ+ en Colombia, y no se niega la labor que hizo, no da pie para que se crea ‘El Mesias Gay’, y afirme que gracias a el se están dando esta clase de protestas sociales. No faltaba más.