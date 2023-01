El dolor no para: el nuevo mensaje de Nórida Rodriguez al difunto ‘Toto’ Vega

La leyenda en la actuación colombiana, ‘Toto’ Vega partió muy pronto y esto ha dejado un vacío inllevable, pues tras meses a su partida aun lo extraña como si fuese el primer dia. Trágicamente, sufrió de un infarto que le quitó la vida muy pronto, pues murió a sus 52 años y a solo horas después de que diera el discurso de cierre de su festival de cine.

Para Nórida Rodríguez aún no es posible que su compañero de vida ya no esté a su lado. Por eso, hace uso de las redes sociales para sacar sus sentimientos y dedicarle sus palabras sobre cuanta falta le hace.

El nuevo mensaje de Norida Rodríguez con el que demuestra su vulnerabilidad ante su tragedia

Con toda la razón, Nórida Rodriguez, viuda de Vega, ha querido buscar otros horizontes y viajó a Londres. y, a través de su cuenta de Instagram volvió a recordar a la persona con quien pasó tantos años en este texto:

“Me hago a la idea que estamos en viajes distintos, que pronto nos vamos a encontrar y mientras tanto te cuento como paso los días, como ayer en la caminata por Hyde Park en un frío bajo cero. Te hablo del paisaje y de los gansos, del Royal Albert Hall, de Kensington Palace y la fuente en memoria de la Princesa Diana, que no me pareció gran cosa.

En cambio te cuento como me impactó el monumento que la Reina Victoria le construyó al Príncipe Alberto, su marido, cuando quedó viuda, porque más allá de ser una obra majestuosa, es el tributo del inmenso amor de una mujer con el corazón destrozado. Sonríes cuando te digo que aunque mi corazón está igual, no es lo que yo haría y que mejor te sembraría un bosque.

Te cuento también del misterioso señor de los loros silvestres y de las semillas que nos compartió para que comieran de nuestras manos y de lo sublime que fue ese instante en que sentí que estabas conmigo. Sí, me hago a la idea que estamos en viajes distintos y que en cualquier momento nos vamos a encontrar porque nuestro destino es seguir haciendo el viaje juntos.”

