Nórida Rodríguez dedica desgarrador mensaje a Toto Vega tras cumplirse 1 mes de su muerte

Nórida Rodríguez una vez más vuelve a conmover a sus seguidores tras dedicar un desgarrador mensaje a Toto Vega, su fiel compañero de vida quien murió de forma inesperada hace un mes tras culminar la clausura de su Festival de Cine Verde de Barichara.

Desde ese momento, la actriz no ha dudado en mantener vivo su recuerdo y sobre todo el amor que siente aún por este reconocido y muy querido director, por eso sus publicaciones están dedicadas, la mayoría de las veces a él y los momentos más inolvidables que vivieron juntos. Cada uno de ellos es acompañado de fragmentos de poetas, escritores y demás personalidades de la cultura o el arte, pero cuando son escritos por ella misma, suelen ser cada vez más emotivos.

“Amor mío, hoy se cumplen 30 días sin ti. Treinta días sin tu beso al despertar y sin tu abrazo al dormir, sin tu sonrisa, sin tu alegría, sin tu voz diciendo te amo y sin el par de girasoles que habitaban tus ojos. Me resulta absurdo pensar que salimos juntos de nuestra casa y tuve que regresar sin ti, apenas con una maleta llena de tu ropa, que no he sido capaz de deshacer y junto a la que nuestro gato maúlla a diario, haciéndole eco a mi llanto...”, escribió en su cuenta de Instagram.

Nórida Rodríguez conmueve y preocupa a sus seguidores

La actriz no solo quedó ahí con cada una de sus palabras cada vez más profundas hacía el recuerdo de Toto Vega, sino que culminó expresando: “...Todo grita tu ausencia y ni aún el amor de los que tú y yo amamos puede llenar el vacío de ti, ni mitigar este dolor, porque nada ha dolido más que estar viva sin ti y que haber perdido mi hogar, que eras tú. Te amo”. Con esto quedó claro que Nórida Rodríguez está cada vez más triste y nostálgica tras el duelo que le ha tocado vivir.

Por eso, más de uno de sus seguidores demostró preocupación, pues hay quienes consideran que ella podría caer en un cuadro depresivo ante este perdida. “Me duele tanto tu dolor Nonita linda. Pido a Dios fortaleza para ti”, “No me imagino el dolor tan insoportable de sentir su ausencia”, “Duele tu dolor”, “Las palabras de ésta mujer cada que hace una publicación me parten el alma ...no me imagino el dolor que está sintiendo”, expresaron algunos usuarios quienes se solidarizaron con su mensaje tras cumplirse un mes de la muerte del reconocido y admirado director.