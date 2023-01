¿Tatán perdió ‘MasterChef’ a propósito? Dicen que en RCN fueron los causantes de todo

‘Tatán’ Mejía era el favorito de muchos para llevarse el título en MasterChef Celebrity del año pasado. Pero Ramiro Meneses fue quien ganó, sorprendiendo a todos.

Sin embargo, el motociclista dijo que perdió de forma justa, pero luego de un tiempo del final del concurso, ya explicó qué fue lo que pasó justo antes de la final.

Contó que desde el Canal RCN, emisor del programa, ‘le dañaron la cabeza’. Expresó que no lo obligaron a perder, pero que le hicieron una propuesta que cayó justo al final del programa.

Esto fue lo que pasó para que se le ‘dañara la cabeza’ antes de la final de MasterChef Celebrity

La esposa de ‘Tatán,’ Maleja Restrepo, contó lo ocurrido junto a él en sus historias. Todo, teniendo en cuenta que se estrena ya ‘Survivor, la isla de los famosos’, programa que le propusieron presentar a Mejía justo antes de la final.

Así lo relató Maleja:

“Estábamos hablando con ‘Sebas’, de lo de ‘la isla’, porque el estreno es el lunes (23 de enero de 2023) a las 9 de la noche. Yo le decía: – ¿Te acuerdas que, la primera vez que te hicieron la propuesta, fue en la recta final de ‘MasterChef’? -.O sea, él no ganó, por estar pensando en eso ”

Ante esto, él dijo que sí, ‘sele tiraron Masterchef’ y que por pensar en eso, perdió el enfoque.

“Ya se estaba acabando y se me arrima un ‘parcero’ y me dice: – ¿A usted le gustaría estar en ‘Survivor’? Yo hice así (señala su cabeza ‘explotando’) y pufff. Hasta ahí me llegó, hasta ahí llegué…” explicó.

Pero aún le da el crédito a Meneses por su triunfo. “Igual no tiene nada que ver con no haber ganado. No ganamos porque ‘Rami’ cocinó mejor que yo, punto”, explicó. “Él es un ser maravilloso, pero es muy difícil pensar en dos cosas al mismo tiempo. Yo decía: – ¿Cómo hago pa’ concentrarme en dos cosas? Esto está siendo muy difícil-”, expresó.

‘Tatán’ estuvo en vilo por tres meses, como lo contó Maleja.