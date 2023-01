¿Habrá demanda?: A Casio no le gustó el chiste de patrocinar a Piqué y se pronunciaron

Tal y como la predijo la vidente, el 2023 para Gerard Piqué, podría ser uno de los más complicados hasta ahora, y es que no lo ha iniciado con el pie derecho tras el anuncio de la canción que su expareja, Shakira, le tenía preparada y que reventó el internet de maneras inimaginables.

El exfutbolista, en aras de defenderse, salió en un programa de streaming, con sus amigos ‘streamers’, a afirmar que la empresa de relojes Casio, estaría realizando un patrocinio su empresa. Esto, ya que en la letra de su explosiva canción con Bizarrap, la cantante compara se compara a sí misma y la nueva pareja de Piqué, Clara Chía, con un reloj Rolex y un Casio, respectivamente. Así mismo lo hizo, con un Ferrari y un Twingo. Ambas frases no han dejado de ser tendencia desde el momento en que se estrenó la canción.

El creyó que a la gente le parecería gracioso y voltearía el favor hacia él, pero terminó pasando todo lo contrario y ahora puede que se vea envuelto en líos legales por sus afirmaciones.

Casio se pronunció y desmintieron a Piqué

Por medio de un comunicado, la empresa se deslindó completamente de lo que dijo el ex compañero de Lionel Messi, afirmando que jamás ha existido interés alguno en trabajar con él.

“Solicitamos de manera pública a Gerard Piqué detener el uso de nuestra marca sin autorización y evitar hacer declaraciones que no favorezcan a manera de prevenir acciones legales.”, afirmó el #TeamCasio a través de su comunicado.

Además, compartieron un post en redes sociales con el mensaje: “Seguro has visto una nota en internet de que patrocinamos a alguien, claramente no es así. Somos #TeamCasio. Que quede claro, ni somos Team Shak ni Team Piq.”, afirmó la marca en su post de Instagram.

Para los Fifas que preguntan del comunicado, aqui va lo que Casio ha difundido a traves de sus medios oficiales REALES y no de parodias en Twitter. pic.twitter.com/8Fthm5kiBs — Bruno | Fan Account (@JLOAccess) January 15, 2023

Claramente, las burlas no se han detenido en contra del exdeportista y expareja de la cantante barranquillera:

“SHAKIRA mentioned a Casio y la marca se va en asenso La marca... lo menciona Pique y se va de ... pique”; “Fue una torpeza del ex de Shakira. Obviamente Cassio no quiere aparecer públicamente relacionado con un señor al que odia media humanidad.”, “Por lo visto a Piqué no le funciona el cerebro. Hizo bien Shakira en botarlo.” o “Piqué quiso hacerse el canchero a partir del tema de Shak - BZRP y Casio, le puso un tate quieto!!”, han sido comentarios que se ven al respecto.

Este señor no deja de hacer el ridículo https://t.co/RNRO1IGC9f pic.twitter.com/wePYXPMbeF — ErzaRosefieldKanjiMariposa雨🦋 (@ErzaRose1894) January 15, 2023

Si es que le da para lo justico...Shakira tía, de menuda te has librao, claramente 🤣 https://t.co/Sr7P2R9MCz — T-Rouge (@TanuskaRouge) January 15, 2023