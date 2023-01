“Tan iluso, como si eso fuera a pasar”: James Rodriguez sigue siendo burlado por comentario a Dua Lipa

Dua Lipa es una de las cantantes más queridas por el público. Recientemente terminó su extensa gira donde recorrió el mundo entero interpretando sus grandes éxitos mundiales como ‘New Rules’ o ‘Don’t Start Now’.

Su popularidad en Colombia en bastante grande, y esto quedó demostrado con la asistencia a su concierto en Bogotá, que, si bien fue un desastre absoluto, llenó el recinto completamente, e incluso gente la ‘pudo’ ver cantar desde fuera del lugar donde se presentó, el parque de diversiones ‘Salitre Mágico’.

Tras la culminación de un exitoso año para la cantante británica, muy feliz subió algunas fotos de su intima fiesta de celebración del año nuevo, y allí se le pudo ver usando una pinta muy sensual.

Posando de diferentes maneras para presumir figura, la cantante mostró un diminuto vestido y uno de los detalles que tenía esta pieza era el escote en la espalda, dejando al descubierto la mitad de sus glúteos con una tanga blanca.

James Rodriguez, el deportista colombiano, no pudo resistirse y le dejó un mensaje a la cantante bajo su publicación, y desde ahí las burlas no se han detenido. Incluso han llegado a decirle que ‘se baje de la nube porque ella no lo tiene ni en el mapa’.

Las burlas contra James Rodriguez por ‘creer que tiene oportunidad’ con Dua Lipa

A los fanáticos no les ha gustado nada lo que el futbolista comentó, y ahora los fanáticos de Dua le han llenado sus comentarios diciéndole que mejor ‘busque algo que hacer’ y que deje a la británica en paz.

“Oiga mejor vayase a cuidar a sus hijos”, “que iluso como si la reina dua supiera quien es este mosco”, “mijo usted no sabe ni hablar y ella que no sabe hablar bien el español lo habla mejor que usted”, “no te la vas a coger”, entre muchos más.

Lo que opina Daniela Ospina de James Rodriguez

James Rodríguez es como una pieza de pollo asado para muchos periodistas deportivos hambreados de destrozarlo. Y ha dado papaya, su rendimiento no es el de antes y su carrera, ni se diga. Pero en otros aspectos, pues no es tan “nefasto” como sus peores enemigos han hecho creer.

Y es que Daniela Ospina lo tiene todo para odiarle, como en traumáticas rupturas de futbolistas. (no más vean la novela de Shakira y Piqué, si Netflix no hace serie es porque está perdiendo plata), pero hay algunas separaciones lo más de civilizadas.

Esta fue la declaración de Ospina, quien se separó de él en 2017. Y para peor, porque el best mate de James era precisamente David Ospina, arquero de la Selección Colombia. Y la pareja de ensueño que llegó a Madrid y estuvo en Mónaco sencillamente hizo splash.

Así que ahora, Daniela brilla por sí misma (ya no es una WAG, sino más bien es la versión tropical de Victoria Beckham) , y pues nada le ha costado en narrar cómo se lleva su ex con su hija, Salomé, que tiene talento para el baile.

Pero, al grano: ¿James Rodríguez si es un buen papá?

Y de lejos. Por supuesto. Y eso es lo que más le alaba Daniela Ospina, quien dice que James, a pesar de todo, sí cumple con lo que debe.

Y también siente tristeza por lo que le está pasando a James:

“A veces yo digo, se pasan, ya es demasiado. De mi parte, sí me da un poquito de tristeza porque al final más que una fan, más que haber estado en los medios, yo conozco un ser humano. Así que puedo hablar de otras virtudes y lo puedo ver desde otros puntos de vista. Yo valoro también las cosas positivas y buenas que tiene”, expresó.