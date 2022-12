“Se mueve más el palo de la escoba”: Carolina Cruz fue criticada por su “baile sexy”

Una vez más Carolina Cruz es protagonista de un desacierto en redes, pero en esta oportunidad no estuvo sola, pues tras medir habilidades de baile para TikTok con su sobrina, la presentadora no logró “seducir” a nadie con su coreografía.

Esto hizo que una vez más algunos internautas calificaran o fueran jueces contundentes de su baile, en el que a pesar de que cumplió paso a paso con cada movimiento, cada uno de ellos resultaron mecánicos, sin mucha pasión ni gracia, lo que ameritó que todos estuvieran en contra de ella y de sus acciones por ganar más likes y seguidores en redes.

Tras cada movimiento, la también modelo, pese a que mostró su muy tonificada silueta, no convenció a la audiencia que esperaba que realmente ella lograra verse más animada con este baile que se ha hecho muy popular en redes y aunque la joven que la acompañaba sí logró demostrar que le apasiona bailar, Cruz solo logró defraudar a sus fans.

Carolina Cruz no tiene “flow” al bailar para las redes sociales

“No me había dado cuenta que era Carolina Cruz, en mi mente disque ¿quién, será la momia de blanco?”, “Se mueve más el palo de la escoba”, “No le veo nada de sexy en el baile es algo muy común y normal”, “La veo igual a cuando se desmayó la persona en el programa”, “Carolina Cruz no baila nada, ella participó en un concurso de baile hace algunos años y era criticada por no saber bailar”, fueron algunos de los comentarios que recibió Carolina Cruz tras tratar de mostrar sus habilidades en el baile en redes.

Pero, más allá de las críticas y duros señalamientos en contra de su poca gracia coreográfica, la presentadora mostró una vez más lo bien que se la pasa con su sobrina quien muchos han considerado que es una hija para ella, pues siempre la ha acompañado incluso en la crianza y cuidado de sus pequeños. Además, siempre ha sorprendido por su belleza esta jovencita que trató de motivar a su tía a ser una experta en el baile, pero no tuvo éxito en ello.