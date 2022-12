Critican que Mary Manotas tenga nueva pareja, pero olvidan que su ex también le restregó su nuevo amor Foto: @marimanotas

Las redes sociales ardieron una vez que Mary Manotas reveló que luego de su separación con Alejandro Riaño ya estaba más que dispuesta a iniciar una nueva relación al igual que lo hiciera su ex.

Con ello quedó claro que el amor entre esta famosa pareja se había extinguido y que ambos optaron por tomar el camino más sano y que los mantendría más tranquilos y felices, pero para sorpresa de muchos, el machismo se hizo presente en las redes, pues la mayoría atacó a la empresaria sin haber reaccionado a que su antiguo amor fue el primero en mostrar su nueva relación e incluso fue capaz de apoyarla una vez que supo que ella también estaba ennoviada con otro galán.

A simple vista se aprecia que ambos fueron muy maduros al cerrar su ciclo amoroso y esto es algo que aún la mayoría no traduce o digiere, pues hay quienes se han tomado la libertad de juzgarlos por estas acciones.

Mary Manotas es feliz con su nueva pareja, pero igual la atacan

“El hate que le tiran a Mary Manotas, la ex de Alejandro Riaño, es impresionante. La gente odia ver que las mamás “abandonadas” por sus maridos no se murieron de pena y dolor. Pero el hate sube a otro nivel cuando además de no morir, se atreven las descaradas a tener otra pareja”, este fue el comentario en Twitter que levantó el polvo entre las nuevas relaciones que ya tienen Mary Manotas y Alejandro Riaño quienes se dieron la oportunidad de iniciar nuevas relaciones.

A esto se le sumaron una gran cantidad de opiniones de parte de varios usuarios quienes coincidieron en la idea de que a las mujeres siempre se les va a señalar más fuerte cuando se trata de iniciar nuevos procesos luego de terminada una relación e incluso algunos usuarios que desconocían la verdadera situación entre ambos reiteraron que es el momento para dejar atrás el machismo y que se juzguen por igual a las partes.

“Y el man sube fotos con el nuevo amor por allá de viaje y ahí si: ‘buena parcero’ “felicidades” … y así! Porque seguramente los únicos que pueden rehacer sus vidas y ser felices son ellos”, “No conozco ese caso en particular pero en general es mucho el hate para las mujeres en diferentes áreas. A una mujer siempre le van a exigir y criticar mas duro”, “Siempre nos van querer oprimidas”, señalaron los internautas.