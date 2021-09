Marialejandra Manotas tiene una gran plataforma en sus redes sociales, especialmente en Instagram, en donde cuenta con más de 450 mil seguidores. “Everyday Love” de Marialejandra Manotas la convierte en un éxito como empresaria

Muchos y muchas están pendientes de su vida, de sus publicaciones, de su familia, y de su trabajo.

Fue así como notaron que su cabello estaba siempre muy brillante, saludable y fuerte.

Por eso, empezaron a preguntarle qué productos usaba y cuál era su rutina.

En ese momento, la influenciadora se dio cuenta de una gran oportunidad para emprender.

Se unió a Love Brands creada por Felipe Novoa para iniciar con el proyecto de Everyday Love, su empresa de productos dedicados al cuidado capilar.

Actualmente, vende shampoo, acondicionadores, protectores capilares e incluso joyas.

La también arquitecta, habló con Nueva Mujer y nos contó un poco más del tema.

“Yo siempre he tenido mucha afinidad con el tema del cuidado personal, sobre todo en la categoría de pelo, y por eso se me ocurrió que quería trabajar la categoría de productos capilares. Ha sido muy bonito porque hemos aprendido mucho en el camino”, afirmó.

Para Marialejandra no todo ha sido fácil y gracias a su dedicación y esfuerzo ha aprendido muchas cosas para manejar su empresa.

Es un trabajo de constancia, en el que todos los días se aprende algo diferente.

Everyday Love nació con la idea de empoderar a todas las mujeres, pues la influenciadora ha intentado tener presente este concepto en todos los aspectos de su vida.

“La idea es tener productos que lo que siempre empoderen a la mujer y la hagan sentir suficiente desde todos los ángulos. No solamente es una marca que quiere vender productos, también quiere vender es una experiencia y una filosofía donde la mujer se sienta capaz “.

En el futuro, además de vender, a la empresaria le gustaría que sus seguidoras pudieran tener mayor participación en la misma.

Esto, vendiendo y distribuyendo algunos de los productos del catálogo.

Manotas afirmó que el tema del empoderamiento femenino debe ir muy apegado a la parte psicológica y también “debe estar acompañado de la capacidad económica, pues esto afecta a muchas mujeres en el país”.

Un dato curioso es que, según la influenciadora, al principio decidieron iniciar la empresa con las expectativas muy bajitas para no decepcionarse “dijimos vámonos muy austeros, haciendo una producción muy chiquita, porque qué tal que no se venda”.

Sin embargo, la acogida por parte de su público fue tanta, que agotaron en seis semanas, lo que tenían presupuestado para vender en 10 meses.

Esto, aunque la emocionó mucho, también representó el primer problema grave que enfrentaron.

Gracias a su transparencia en redes sociales y que ha documentado todo el proceso, Matonas afirmó que sus seguidoras fueron muy comprensivas y finalmente todo se solucionó con facilidad.

Como era de esperarse no todo ha sido perfecto, pero contrario a molestarla, ella afirma que las críticas la han ayudado a crecer y aprender.

La idea es que con el tiempo, la empresa pueda expandirse y tener otros productos.

Marialejandra Manotas tiene en la mira ampliar su catálogo de productos capilares, e incursionar en la industria del skincare y el maquillaje.

La arquitecta ha encontrado una nueva pasión en hacer publicidad para su propia marca. Además interactuar con sus seguidoras, que ahora también son sus clientas.

“No hay nada más chévere que promocionar lo tuyo, trabajar por lo tuyo. Quiero mostrar mi vida y mostrar lo que me gusta, pero obviamente mi marca también”, aseguró.

Esta no es la única empresa que tiene la influenciadora, pues hace años abrió Caoba Design.

Allí se dedican a temas arquitectónicos y de diseño, y con esta ha crecido a lo largo de los años.

“Me ha ayudado a formarme como persona porque todo eso al final te va generando como ciudadano, te va haciendo crecer. Quiero aprender de todo y Caoba que fue mi semilla, me ayudó a independizarme como mujer porque mientras era una estudiante vivía con lo del diario. Me hizo hacer una transición en mi vida y representa un montón de cambios a nivel personal, no sólo laboral”, afirmó.