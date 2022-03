“Esa felicidad que tenían era falsa”: juzgan en redes a Alejandro Riaño por su separación

Alejandro Riaño, creador de “Juanpis González”, está en proceso de separación de Marialejandra Manotas, y ya es blanco en redes de críticas, burlas y otros comentarios intrusivos sobre su vida privada.

De hecho, al ser uno de los comediantes críticos del establecimiento, Riaño se ha expuesto a críticas bastante bajas sobre este suceso, que claramente afecta a su vida familiar. Muchos le juzgan porque todo lo que mostró con Manotas era “falso” y que “nada es perfecto en redes sociales” y que al ser tan ostentosos (porque claro, por eso se acaban las parejas), habían terminado.

Sus opositores ideológicos más recalcitrantes, también se han burlado de este suceso.

Lo de Riaño y manotas nos recuerda, otra vez, que la gente no es tan feliz como dice — Stefany Marín (@StefanyMarin) March 23, 2022

De Riaño y Manotas podemos confirmar que entre más grande y ostentosa sea la boda, más rápido se divorcian. — Loki (@AquiEstaDani) March 23, 2022

Pero otras personas, por su lado, han expresado su decepción porque la relación se veía bastante solida.

“Alejandro Riaño se divorcia y salen a decir que mejor no creer en el amor y en tener una familia. No amiguitos, en lo que no hay que creer es en las miles de publicaciones falsas que hace la gente posando de vivieron felices cuando en la intimidad ni se soportan, ni se respetan”, Alejandro Riaño y Mari Manotas no son inspiración de pareja porque se veían lindos, sino porque ambos son seres humanos admirables e increíbles. Dejemos de romantizar todo. Cuando una relación de pareja se acaba.. Se acaba”, expresan algunos tuiteros.

Alejandro Riaño y Mari Manotas no son inspiración de pareja porque se veían lindos, sino porque ambos son seres humanos admirables e increíbles. Dejemos de romantizar todo. Cuando una relación de pareja se acaba.. Se acaba. — Carolina (@carobarcar) March 23, 2022

Riaño y Manotas no publicaban nada juntos desde el pasado San Valentín, donde pusieron una tierna foto. De ahí en adelante, los posts eran individuales.

Aclararon todo para acallar rumores

Una página de chismes fue la primera en decir que la pareja se separaba. Esto, porque varios cercanos les llegaron con el rumor de que solo estaban juntos por los hijos que tuvieron en pandemia y que Alejandro le había comentado a un amigo que estaba en proceso de separación.

Esto lo vino a confirmar, horas después, Marialejandra Manotas, quien afirmó que para acallar de una vez por todas los chismes, sí, estaba en proceso de separación con Riaño.