¿Bien abajito? El nuevo e íntimo tatuaje de Johanna Fadul que solo podrá ver su esposo

La pareja de Johanna Fadul y Sebastian Quintero es una de las más establecidas en la farándula colombiana, y sus seguidores en redes sociales siempre están pendientes de los nuevos proyectos en los que ambos se involucran.

Por sus cuentas, la pareja además suele compartir momentos sensuales y románticos que siempre son comentados e incluso afirman que a veces se pasan con lo que dicen. Incluso, es bien sabido que a Johana Fadul le gusta expresar y hablar de su sexualidad, y no teme mostrarse ante las cámaras.

Ahora, la actriz ha tenido el detalle con sus seguidores de contarles que hace poco, se hizo unos tatuajes, algo que no había hecho anteriormente por las condiciones físicas que le exige su profesión.

«Yo no me tatúo por mi trabajo, nunca me haría un tatuaje. Me tatué tres y los amé, tú, Daniel Caballero, eres un artista increíble”, inició al actriz en su mensaje. Y en otra de las fotos que compartió, se puede ver claramente que sé que tatuó la palabra “gratitud” en uno de sus brazos, una ‘Hamsa’, o también conocida como Mano de Fátima en la parte alta de su espalda, y otro tatuaje que sin duda due el más polémico de todos, y que solo se esposo podrá disfrutar en la intimidad.

El tatuaje ‘atrevido’ que se realizó Johanna Fadul

La sorpresa y los comentarios llegaron cuando Johanna mostró que optó por tatuarse un pequeño corazón, y este se lo mandó a hacer en uno de sus glúteos. Muy feliz y sin vergüenza alguna, la actriz compartió una foto de esta marca en su cuenta de Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar, pero por el tamaño de los diseños: “Perdóname madre por esta vida loca”, “Adicta a la tinta”, “Jajajaja ¿a eso le llamas tatuajes?”; “Quédaste irreconocible!!”, “Es en serio? El ojo? Últimamente ya no les da pena demostrar de qué grupo diabólico forman parte.”, fueron algunos mensajes que le dejaron en las fotos.