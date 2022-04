Johanna Fadul denunció a cirujano que le preguntó cuánto cobraba por una noche

La reconocida actriz pasó por un desagradable momento cuando recibió un comentario sumamente inapropiado en sus redes sociales, pero la sorpresa fue aún mayor cuando se dio cuenta que dichas palabras venían de Juan Manuel Davila Armenta, un cirujano plástico y profesional de la salud.

Como era de esperarse, la colombiana se lanzó directamente a responder a dichas palabras tan fuera de contexto, exigiendo respeto por ella y por el resto de sus pacientes. Fadul también cuestionó seriamente la profesionalidad de este personaje, preguntándole si se refiere de esa misma forma con sus pacientes y si les cobra en ‘especias’.

Y es que el comentario que el especialista dejó en el perfil de Instagram de Johanna decía: “cuánto cobrabas por una noche”, a lo que la actriz no tardó en comentarle que viera sus historias para que leyera la respuesta que esta le había dejado, y exponiendo su identidad antes sus seguidores.

Johanna Fadul se defendió de obsceno comentario

A través de una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram, la modelo de 36 años le envió un mensaje a este sujeto, quien en su perfil afirma ser especialista en ‘Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva’, diciéndole: “Juan Manuel Dávila Armenta, todo un profesional, un cirujano plástico, ishh. ¿Hablando así de las mujeres? Qué miedo estar en un quirófano contigo, si me estás preguntando que cuánto cobro la noche, será que eso mismo le pides a tus pacientes, ¿Les pides que te paguen en especie? Qué triste ver que un hombre, todo un ‘profesional’, se refiera así a las mujeres”, dijo inicialmente la esposa de Juan Sebastian Quintero.

Luego de esto, la modelo tampoco dejó pasar la oportunidad para enviarle un mensaje a todos aquellos que se dedican a dejar esta clase de comentarios no pedidos en las redes sociales de las mujeres en general, pidiendo que estas situaciones dejen de presentarse.

“Te invito a que tengas un poquito más de respeto por nosotras, para que pienses y cuides lo que escribes antes de hacerlo. Yo porque no me dejo afectar por comentarios de personas que ni conozco, pero no todo el mundo tiene esa fortaleza mental. Tú no sabes con tus comentarios qué estás generando en la persona a la que se lo estás diciendo… ‘cirujano plástico profesional”, finalizó.

Estas son historias donde Fadul se refiere al incidente y expone la identidad del cirujano que la hizo pasar un mal rato: