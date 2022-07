La pataleta de Johanna Fadul por millones que le tocó pagar en México por sus perros

Hace unos unas semanas atrás, Johanna Fadul y su esposo Juanse Quintero tomaron la decisión de dejar Colombia para iniciar nuevos proyectos profesionales en México. A través de sus redes sociales, la actriz ha compartido con sus seguidores cómo ha sido su cambio de vida en el país azteca.

Pero al parecer el cambio de clima o de cultura no han sido los problemas de adaptación más grandes que ha tenido la famosa, sino con las leyes mexicanas.

Recientemente, a través de su perfil en Instagram, donde suma 6.5 millones de seguidores, la bogotana compartió que fue multada por pasear a sus perros sin correa, y tildó a México como “un país retrógado” con todo lo que tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas.

Johanna Fadul se enoja por recibir multa en México

Johanna Fadul tiene tres perritos de raza Pomeriana, a quienes saca a pasear siempre. Al parecer, ellos están acostumbrados a salir a parques o lugares abiertos sin ningún tipo de correa, sin embargo esto en México es penado por la ley.

Asimismo, tras salir con ellos a pasera en los alrededores de su vivienda unos policias la multaron con más de un millón de pesos colombianos. La actriz se descargó en sus redes sociales contra ellos pues no le parece justo e incluso lo catalogó como terrorifico.

“Algo que me tiene aterrada de aquí de México es lo retrógados que son con los animales. En muchos sectores de la ciudad se quedaron en la época de la esclavitud. Me aterra y no logro acostumbrarme a salri con mis perras sueltas sin correa”, partió diciendo en su cuenta de Instagram.

Además, añadió que “desde bebés las enseñé a andar sin correa, ni collar, ni arnés ni nada que se le parezca y por salir con ellas dentro del condominio “sueltas” me clavaron una multa de 5000 Pesos mexicanos (1.025.000 colombianos o 248 dólares) para que me entiendan”. En la misma línea aseguró que sus perritas son “educadas y bien portadas” por lo que consideró que no había nada de malo en que estuvieran sueltas.

Para finalizar, la famosa concluyó que debe adaptarse a las normas del nuevo país donde reside y también instó a las autoridades que cambien sus leyes con respecto a este tema. “Hey señores mexicanos ya es hora de ecolucionar y ser más abierto con el trato de los animales”, escribió.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @protagonistas.com.co compartió las declaraciones de Fadul y publicó algunos de los mensajes que le dejaron.

Como era de esperarse, ciudadanos mexicanos reprocharon su mensaje y aseguraron que salir con las mascotas con correa es por el bien de todos los animales.

“Yo vivo en México y no considero que este mal, al contrario es por la seguridad de nuestras mascotas porque a lo mejor las tuyas son tranquilas pero no dejan de ser animales que pueden reaccionar de forma inesperada” y “llamar retrógados por tener una norma de seguridad para las personas y para los propios animales es un desatino de tu parte”, son algunos de los comentarios que recibió.

