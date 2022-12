Tras las críticas Jessica Cediel aclara que no fue su padre quien murió recientemente Foto: @jessicacedielnet

Los internautas estuvieron muy molestos con Jessica Cediel, pues recientemente generó confusión entre sus fieles seguidores quienes creyeron en principio que su padre había fallecido de forma inesperada.

Y es que la actriz y presentadora no dudó en expresar su dolor ante la pérdida física de uno de los hombres que ha sido vital en su vida personal y profesional, pero ella no supo explicarle a sus fans de quién se trataba, pues en la dedicatoria que hizo colocó la palabra “Papi”, con lo que, quienes no conocen a su progenitor, pensaron que se trataba de él y por eso la apoyaron en ese duro momento.

Sin embargo, para quienes sí conocen bien de cerca a su familia cuestionaron y hasta criticaron que estuviera generando confusión en la redes en la que muchos creyeron que su padre era quien había muerto. Los comentarios fueron implacables y ante las presiones no le que quedó de otra que salir a dar la cara y explicarlo todo.

Jessica Cediel se dio tiempo para aclarar quién fue realmente quién murió

A través de unas extensas historias de Instagram Jessica Cediel se encargó de ahora sí explicarles a todos la importancia que tenía para ella su tío a quien también le decía “papi”. Con esto no solo calmó las fuertes críticas que recibió tras la confusión generada en redes, sino que también sirvió para entender el por qué este hombre fue tan importante para ella y el resto de sus familiares.

“Julio Roberto Silva, aunque fuiste tío de sangre, para nosotras siempre serás nuestro “papi”. Gracias por tantos momentos tan hermosos, gracias por tu amor, tu generosidad, tu buen humor, tu fortaleza y por ese corazón tan inmenso. Fuiste como un padre para nosotras”, escribió en un post la también cantante quien con esto calmó los señalamientos y recibió palabras de apoyo ante esta dura situación.