Jessica Cediel llora por la muerte de su ‘padre’ y la critican: “Ese no es familiar de ella”

Los internautas están cada vez más molestos con Jessica Cediel, pues ella siempre da de qué hablar y genera polémicas innecesarias sobre su entorno.

Y es que la presentadora y actriz causó malestar entre quienes aseguraron que estaba anunciando la muerte de su padre, cuando en realidad la persona que falleció se trata de un hombre muy cercano a ella, que la vio crecer, pero que no lleva su sangre ni apellido. Esto causó que la mayoría que conoce su árbol genealógico la cuestionara duramente, pues para muchos es una falta de respeto hacía su progenitor.

El mensaje que alarmó incluso a quienes conocen al padre de la colombiana expresaba lo siguiente: “Hoy el cielo recibe un ángel. Gracias por todo “papi” te amo y te amaré siempre. Mi corazón llora por ti. Ahora estas en un lugar mejor. Gracias por todo amor lindo”. De inmediato, las redes se colmaron de cientos de reacciones en contra de ella, pues para muchos ella debió ser clara en mencionar quién era realmente esa persona tan especial a la que también llamaba “Padre”, pero que no lo era realmente.

Jessica Cediel llora a un ser querido y es criticada por confundir a sus fans

“Él no era su padre. Por eso lo pone entre comillas. Tal vez era alguien cercano y por eso lo llamaba así, pero el papá de ella no ha fallecido”, “Ése no es él papá, es un tío al que ella quería mucho”, “Él no es el papá de ella, por eso pone “papi” entre comillas, aún así mis condolencias que en paz descanse”, “El papá de ella es trigueño aquí el señor es canoso y poca ceja el papá de Cediel es ‘cejoncito’ y pelo muy negro”, fueron algunos de los comentarios que generó esta publicación en la que Jessica Cediel sale posando con un señor que está acostado en una cama junto con ella.

Con esto ella demuestra o expresa su dolor que no fue bien recibido por quienes conocen su entorno familiar y que consideran que ella debió ser más explicativa en cuanto a quién era de quién se trataba la persona que murió y a quien le dedico esas palabras tan emotivas de despedida.