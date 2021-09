Jessica es una de las colombianas que ha brillado con luz propia en el exterior. Tras críticas por su contenido Jessica Cediel comparte cómo profesa su religión cristiana

Ahora las redes sociales de la presentadora se han convertido en una plataforma para compartir sus reflexiones.

Hace un tiempo ella dedicaba un momento de su día para leer reflexiones cristianas. Si bien su conversión al cristianismo generó cientos de comentarios, ahora Cediel ha demostrado que está más firme en su elección de religión.

Una de las que más llamó la atención fue una que solo compartió por medio de sus historias de Instagram.

Dijo que en esta oportunidad es de un pastor que la tiene impresionada. Y es que este fin de semana mostó a sus seguidores cuando estaba en la iglesia.

Al salir de ese lugar mostró por medio de historias que una amiga le había obsequiado el libro del pastor.

Y es que Cediel en los últimos días ha compartido más cosas de su religión por las constantes críticas que recibe.

En varias oportunidades la presentandora de Telemundo ha declarado abiertamente que profesa una religión, pero eso no significa que eso la cohiba a seguir haciendo las cosas que a ella le gusta compartir con sus seguidores (como sus famosos bailes y sus sexys selfies).

Sin embargo, la presentadora compartió una selfie donde luce un pronunciado escote que dejó al descubierto un sexy lunar, algo que a muchos les encantó, pero que en otros generó una oleada de críticas.

“¡Por favor! Una verdadera cristiana no anda mostrando las tetas, mira los comentarios de los hombres morbosos”, “Se más coherente por favor, o eres cristiana de verdad o más bien quédate como todos nosotros los del mundo”, “Que lunar tan bonito. Que te vaya bien Jess, y si te echan de tu congregación, hagamos una tú, yo y sólo los fans que no molestan tanto”, “Jessica ánimo yo se que el camino de Dios no es fácil pero el señor te va ir guiando y es el que va redarguñirte y tu misma iras dejando lo que no es agradable”, escribieron algunos de sus seguidores.