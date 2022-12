“Avianca se volvió básica y ordinaria”: la aerolínea oficialmente es la más odiada en el país

Las quejas se cuentan por miles. Avianca siempre fue un orgullo para Colombia, ya no. El tema no es la plata, es el servicio. Igual deberían devolverla de inmediato. Uno se siente estafado, maltratado, engañado. No sé por qué no se dan cuenta de cómo se sienten sus pasajeros. https://t.co/ZpGpimoR1p