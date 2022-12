¡Cobran hasta el agua! Avianca cae cada vez más bajo y colombianos se indignan por pésimo servicio

La aerolínea que una vez era de las queridas y prestigiosas en Colombia, Avianca, ahora entra a la lista de las compañías más detestadas por los colombianos, y todo gracias a la pésima calidad que ofrecen en sus servicios hoy en día.

Cada vez más se conocen denuncias de personas del común y figuras reconocidas como la cantante Paola Jara, que a diario se quejan del maltrato que la empresa somete a sus pasajeros; desde precios absurdos, vuelos cancelados sin explicaciones ni garantías por parte de la aerolínea, cambio de asientos a último momento, y lo que rebosó la tapa: ya ni siquiera dan un vaso de agua gratis, ahora hay que pagar por este.

Hasta la propia Vicky Dávila se ha levantado contra la compañía de transporte, donde les ha reprochado sobre el declive en el servicio que prestan, y además fue víctima de cambios de asiento ‘abusivos’, y sin su consentimiento.

“#LaEstafaDeAvianca compré unos tiquetes. Al abordar me cambiaron las sillas por las que me cobraron más y me dieron otras atrás. Solo dicen que las ocuparon otros. Hay que viajar y someterse. ¿Cuándo irán a sancionar a estos abusivos? @sicsuper”, denunció Dávila.

Si bien la compañía le respondió, no estuvo contenta con lo que le dijeron, continuando su mensaje en otro trino: “#LaEstafaDeAvianca yo he querido mucho a Avianca, pero lo que hacen con los pasajeros es inaceptable. Son unos abusivos: incumplen de todas las maneras posibles, el servicio es pésimo, pero bien caro. En qué momento se tiraron la aerolínea para burlarse así de los clientes.”

La situación parece estar saliéndose de las manos con Avianca y denuncian que ahora cobran hasta el agua

Los recientes cambios que ha hecho la compañía no tienen contento a nadie, ya que en redes sociales afirman que Avianca ha tenido el descaro de ponerse a cobrar el agua, cuando su servicio es de los más criticados y las controversias no se detienen.

Avianca se caracteriza por proporcionarles pocos o nulos beneficios a sus pasajeros a precios exorbitantes. A eso se le suma la reciente controversia donde aparentemente, Avianca absorbió la compañía de vuelo ‘low-cost’, ‘VivaAir’, otra que, si bien tiene la etiqueta de ser una aerolínea ‘económica’, este adjetivo queda como anillo al dedo y de una manera negativa.

Además de que las autoridades gubernamentales están haciendo el respectivo proceso de investigación, pues esta unión podría haberse realizado bajo términos ilegales.

“No me lo van a creer, pero Avianca acaba de empezar a cobrar por el agua en los vuelos.”, afirmó una cibernauta en Twitter, inmediatamente varios se sumaron a estas denuncias, donde ahora la aerolínea es comparada a ser un ‘Transmilenio con alas’.

“Las aerolíneas están abusando y particularmente Avianca. Un tiquete de Pereira-Bog- Pereira un millón de pesos en la tarifa M porque en la S no se puede llevar maleta. Eso es un descaro.”, “Pagué USD 5 por un Chocoramo con un café, no había ni un 20% de lo ofrecido en el menú. Asientos estrechos tiquetes, carísimos. Necesitamos cielos abiertos ya.”, o “Hasta en un vuelo internacional ya no dan ni agua y con esos precios. Esas aerolíneas cada día más miserables Avianca necesita competencia. Avianca ya no es colombiana.“, entre muchos más.

