Colombiano descubrió que empleados de Avianca se tomaron fotos con su celular y lo hizo viral

Por medio de redes sociales, un usuario de la aerolínea Avianca, fue víctima de un hecho no solo de irresponsabilidad sino también de negligencia por parte de la empresa. Él no se ha quedado callado y ahora su historia se ha hecho viral.

A través de su cuenta de Twitter, el hombre contó cómo tras olvidar su mochila en el avión, la aerolínea afirmaba y le aseguraba no haber encontrado nada, y días después la misma persona descubrió que los empleados le estuvieron mintiendo y que en efecto, si habían encontrado sus pertenencias.

Eso se descubrió gracias a que a su ‘iCloud’ (servicio de almacenamiento digital de Apple) se cargaron varias fotografías que los empleados de Avianca, quienes tenían sus cosas, se habían tomado con el celular de esta persona, y terminaron por exponer a los empleados ‘mentirosos’ que pretendían quedarse con los objetos del hombre.

“El 3 de octubre se me quedó mi backpack en vuelo de Avianca 7392, fui al día siguiente y me dijeron que no había nada, semana siguiente mi iCloud registra fotos de personal de Avianca tomándose fotos con el teléfono olvidado dentro del backpack”, afirmó en su denuncia el usuario de redes sociales.

Después de regresar al aeropuerto, el denunciante comentó que entre los mismos empleados de la aerolínea se encubrieron para no devolverle sus cosas, a pesar de que las pruebas eran claras y contundentes.

“Voy al terminal 4 esperando una solución por parte del personal, solo quiero mis pertenencias, y aunque le dan la info a la gerente de base JFK Johana, me dice que espere y 30 minutos después que no puede atenderme, ósea entiendo se encubren ellos”, dijo el hombre.

@avianca @AviancaNAM el 3 de octubre se me quedó mi backpack en vuelo de Avianca 7392 fui al día siguiente y me dijeron que no había nada, semana siguiente mi iCloud registra fotos de personal de Avianca tomándose fotos con el teléfono olvidado dentro del backpack pic.twitter.com/aHu2gasJFP — Luger  (@lugerjamo) October 13, 2022

Varios compartieron su frustración y comentaron experiencias similares

Segun testimonios en redes de quienes se solidarizaron con el caso, esta no sería la primera vez que la aerolínea Avianca, estaría cometiendo atropellos de esta clase contra sus pasajeros.

Si bien Avianca constantemente es blanco de críticas en redes por su ‘pésima atención’ y sus ‘malos protocolos de servicio’, ahora se le sumaría un nuevo problema: a sus empleados les gusta hacerse amigos de lo ajeno, según quienes relataron situaciones parecidas a la del colombiano.

“En El Dorado con @Avianca tuve una situación similar. A pesar de que Find my iPhone decía que ellos tenían mi iPad en su oficina, los empleados negaban haberla visto: tuve que llamar a la policía para evitar que me robaran”, “Me paso lo mismo con mi cámara en el vuelo Av 83 y dicen que no la tienen, pero ya veo en que manos están. Se roban las cosas y ni las saben usar.”, “Se roban las cosas y le echan la culpa a los pasajeros que van saliendo, pero la verdad es que son ellos los que se roban las cosas. Qué clase de filtro hacen para contratar personas tan RATAS!!”, y así muchos más.

El personal menos inteligente de avianca. https://t.co/66pTp0GwDJ — Juan Diego 🍀 (@This_JD23) October 14, 2022

Que malparidos tan ratas https://t.co/Aqnh2lKwOn — Quintero (@Juanmql0) October 14, 2022