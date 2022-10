Atacan al papá de Luis Colmenares al molestarse por perrito que viajó a su lado en avión

El padre de Luis Colmenares, el joven que falleció el 31 de octubre del 2010 en Bogotá, se está viendo envuelto en una nueva polémica gracias a un reclamo que hizo a traves de su cuenta personal de Twitter. En esta ocasión, la queja pública que hizo el hombre fue mostrando su molestia al tener que viajar en el avión con animales justo a su lado.

Tras pronunciar su inconformidad, el docente recibió varias ofensas en redes, donde lo tacharon hasta de odiar a los animales en varios comentarios; sin embargo, lo que terminó por encender la chispa de la polémica fue que la dueña del animal que viajaba a su lado, se dio cuenta de lo que Colmenares dijo, y ella decidió no quedarse callada al respecto.

”Estoy de acuerdo con que NO maltraten a los animales y me molesta cuando alguien lo hace. Pero tampoco estoy de acuerdo que me pongan a viajar junto con un perro y me molesta cuando alguien que vaya a mi lado lo hace. ¿Puedo reclamar que soy alérgico?”, escribió Colmenares, y además etiquetó a Avianca, la aerolínea con la que viajaba en ese momento.

Su mensaje recibió miles de comentarios, tanto a favor como en contra de la posición del hombre, y ahí fue donde la dueña de la mascota hizo sentir su voz, respondiéndole a Colmenares.

La respuesta de la dueña del perro y la polémica que este mensaje desató

La usuaria de Twitter y dueña del perrito, contundentemente le pidió a Colmenares que ’deje de desinformar y decir que mi perro lo pasó oliendo y poniéndole la cabeza en sus piernas’, muy molesta ante esto.

Con fotografía de prueba, la joven le respondió , le respondió a Colmenares diciéndole: ”Así iba mi perro al lado del señor Colmenares. Le pido deje de desinformar y decir que mi perro lo pasó oliendo y poniéndole la cabeza en sus piernas”, escribió la mujer. Además dejando en claro que “Mi perro ni lo olió, miró, ni le tiró”.

Si bien el hombre no le respondió directamente a la cibernauta, si envió otra pulla a Avianca, pidiendo que se regulen las medidas de las mascotas en los aviones y que se incentive una manera de evitar que quienes no les gustan las mascotas, puedan quedar separados de quienes viajan con estas.

”A mí que me expliquen en Avianca por qué no disponen de un espacio en los aviones para que ahí se ubiquen las personas que llevan mascotas. Así viajan tranquilos ellos y los que no llevan mascotas”. dijo Colmenares.

Y Colmenares no está tan del todo equivocado, pues hay que tener en cuenta que ya sea por enfermedades, alergias, fobias o simplemente molestia, no todos los pasajeros se van a sentir cómodos viajando al lado de animales, y es completamente entendible. Adicionando el hecho de que las aerolíneas manejan reglas estrictas para con los animales, una de estas reglas es que dichos animales no deben superar los 10 Kilogramos y su altura debe ser máximo de 20 centímetros. Además, puede volar una mascota por persona y el animal siempre debe estar en un maletín de tela resistente.

Los comentarios en redes sociales fueron bastante divididos, ya que muchos apoyaban está queja puesto que nadie está en la obligación de aguantar algo que no quiere, mientras que algunos Pet Friendly justificaban el hecho de que el animalito no estaba molestando a nadie, que también era cierto:

“Con respeto si quiere llevar mascota páguele silla. No todos aceptan a los animales de igual manera.”, “No se puede, no se puede. Y si es permitido entonces que al que no le gusta no viaje. Últimamente hay un montón de gente que le molesta todo, les molesta los niños, les molesta los animales, les molesta la naturaleza.”, o también “Pues es culpa de las aerolíneas, que no venden puestos para llevar a las mascotas. Pero si te ponen a pagar por llevarlas en tus piernas”., fueron algunos de los comentarios.

