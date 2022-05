La dejaron hasta sin maleta: las críticas de Paola Jara a una aerolínea

Cada 8 días Paola Jara parece estar condenada a sufrir una rabia con una reconocida aerolínea. La cantante expresó que se calló la situación durante varios días, pero simplemente no aguantó más y decidió criticar a la compañía públicamente.

A través de sus historias en Instagram, acompañada de su prometido, el también cantante Jessi Uribe, contó todos los detalles de lo ocurrido, que implica pertenencias robadas, perdidas y sin respuesta para ser localizadas.

Paola Jara se queja duramente de una aerolínea

Desde un vehículo en movimiento, la artista activó la cámara de su teléfono y dijo todo lo que tenía guardado. “Vean, Avianca cada 8 días me está sacando la piedra y no había dicho nada”, partió diciendo.

Seguidamente detalló: “Hace unos días se me robaron una luz de la maleta y hoy me dejaron la maleta (perdida). Qué belleza, y no dan reporte, no dicen nada, nadie responde y no saben dónde está. Qué hace uno con esta gente pues”.

Aunque no se entiende bien lo que dice, Jessi Uribe también soltó un comentario y parecía ser un insulto. Sin embargo, Paola Jara interrumpió sus palabras al sellar diciendo: “Y eso que uno disque viajero frecuente, qué pena pero cada vez abusan más”.

Además de su queja pública, la intérprete decidió etiquetar la cuenta en Instagram de la aerolínea para que su caso sea atendido. O al menos eso espera.

Desde el hilo de comentarios varios usuarios aprovecharon la ocasión para meterse con ella a través de sarcasmos, pero otros la apoyaron sobre sus experiencias con la compañía de viajes.

Recordemos que la relación de Paola Jara con Jessi Uribe ha sido muy criticada, debido a que su amor nació de lo que parece ser una infidelidad del cantante hacia su ex esposa. A partir de allí se han llevado todo tipo de mensajes cada vez que aparecen juntos en redes sociales.

Respecto a la situación con la aerolínea, esto dijeron los internautas: “Le va a tocar comprar avión”, “Avianca como siempre”, “hablando de robar quien se metió en hogar ajeno”, “ah pero ella sí se roba un marido y nadie dice nada”, “yo pienso como ella, por eso ni viajo” y “así mismo se sintió Sandrita”.

Más de 5,7 millones de fans acumula Paola Jara en su cuenta oficial. Foto: Instagram @paolajarapj

Paola Jara y Jessi Uribe se casan el 13 de mayo

La mediática pareja se unirá por matrimonio civil en una notaría de Medellín, según informó La Negra Candela en sus redes sociales hace algunas semanas.

“Tanto los molestaron, tanto los fregaron, que Paolita Jara y Jessi Uribe les van a cumplir ese deseo de muchos de sus seguidores. El próximo 13 de mayo, día de la Virgen María, contraen matrimonio por lo civil”, detalló la periodista Graciela Torres Sandoval.

Asimismo, afirmó que la intérprete ya “está metida de cabeza en los preparativos de su boda”.

La Negra Candela no se guardó ningún detalle, pues también informó quién se encargó del vestido que ya está listo. Se trata del famosísimo modisto colombiano, Jorge Duque, ganador de la primera temporada de Projet Runway Latin American, transmitida por Fashion TV.

Respecto a la luna de miel, la especialista en chismes dijo que la pareja se irá de luna de miel “durante un mes a viajar por el mundo”. Añadió que “al parecer se quedarían en Miami viviendo o lo tendrían como base el aeropuerto que compraron recientemente”.