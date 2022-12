A pesar del dolor que lleva dentro Paola Jara impresiona con su pinta en ‘Total Jeans’

A pesar de que Paola Jara se ve cada vez más solitaria y un tanto triste, porque no está con su esposo Jessi Uribe en estas fechas, no deja de impresionar a sus fans con sus looks con los que incluso crea tendencias.

Y es que la intérprete de ‘Como si nada’ siempre se ha caracterizado por lucir regia y muy seductora en los escenarios, sin embargo, fuera de ellos, opta por estar siempre cómoda con prendas de su colección de ropa deportiva a la que no deja de recomendar en sus redes sociales. Sin embargo, para sus presentaciones la artista colombiana había adoptado una imagen cada vez más sexy con la que no dejaba nada a la imaginación, pues el cuero o cuerina, así como las transparencias y brillantes le caracterizaban.

Por eso, en su reciente concierto en Medellín dejó a todos atónitos al lucir un estilo ‘Total Jeans’ con el que hizo suspirar y con el que desató pasiones hasta en las chicas que no dudaron en preguntar dónde conseguir cada una de las piezas que eligió, pues las consideraron versátiles y que se adaptan a todo tipo de ocasión, además que les resulta más acorde para incluir en sus clósets.

Paola Jara deleitó a sus fans con su estilo en jeans

“Hermosaaaaaaaaaaaa yo quiero esas botasssss”, “Me encanta este outfit”, “Esta mujer tiene a la mej@r asesora de vestuario... Siempre sale tan impecable para dar sus conciertos. Todo que se pone le queda bello”, “Por favor, ¿de dónde es la chaqueta?”, “Que pinta tan hermosa ..dónde vende la chaqueta y el jeans”, fueron algunos de los comentarios que se originaron tras Paola Jara posar con el atuendo que eligió para cantarle a su público en Medellín.

El look constaba de un jean de corte alto que le destaca su cintura, así como un crop top en blanco con detalles de flecos brillantes, así como una chaqueta que posee cadenas en tono plata, así como detalles que la hacían brillar y todo esto lo complementó con una botas altas también de jeans que estaban decoradas con una elegante pedrería.