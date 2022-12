La foto de Paola Jara que delata que se aumentó de nuevo los labios

Una vez más los fans de Paola Jara fueron implacables con ella, pues se conoció que ella podría haberse realizado un nuevo aumento en sus labios, ya que los vieron más pronunciados que nunca.

Y es que en una de sus recientes publicaciones se puede apreciar cómo la cantante colombiana posa unas gafas de sol que causaron buenas impresiones entre sus seguidores, pero al mismo tiempo esto sirvió para que la mayoría se diera cuenta que en el carrete de fotos en el que se muestran varios close up, su rostro luce diferente.

Eso no es otra cosa que el aumento un poco más pronunciados de sus labios que además lucen hinchados y como si recién se hubiera inyectado algún Botox o químico que le permita verse más “provocativa” o sexy. Incluso, hasta hubo quienes aseguraron que este “retoque” solo le acentúa el paso de los años y que no puede ocultar que ya no es una jovencita.

Paola Jara recibe miles de críticas por aumento de sus labios

“Quedó muy bonita, per se volvió a arreglar los labios”, “Hermosa, pero triste”, “Ahora sí se le notan más los años”, “Divina, pero ya no se retoque más”, “Se nota que está recién inyectada”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras las nuevas fotografías de Paola Jara en la que se ve su rostro a plenitud y con el que levantó las sospechas de nuevos retoques y aumento en sus labios.

Incluso, hubo quienes se deleitaron con su belleza, pero que también notaron que pese a todos sus éxitos y aparente felicidad, la intérprete de ‘Como si nada’ sigue sin sentirse plena al 100%, pues al parecer podría estar más inestable que nunca con su esposo Jessi Uribe quien sigue lejos de casa cumpliendo con la apretada agenda de presentaciones durante las fechas decembrinas.