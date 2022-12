Internautas viralizan imagen de Piqué levantándose de una tumba para irse de fiesta

Las redes sociales han sido implacables con Piqué y su novia Clara Chía. Cada día surgen más memes o imágenes en las que los descalifican a ambos por sus actitudes irresponsables y con las que, sin duda han demostrado que su interés es pasarla bien y no faltar a ninguna fiesta o actividad social.

Incluso, las nuevas imágenes en las que ambos salen muy tarde en la noche de una reunión que se presume, es la fiesta navideña de Kosmos, se aprecia cómo salieron altamente ebrios y haciendo escenas que sorprendieron a más de uno, sobre todo porque la joven de 23 años se nota mucho más expresiva y hasta logró gritar de forma muy alegre a sus compañeros, así como subirse en la compuerta del carro de su novio, sin que éste la regañara como lo hacía constantemente con Shakira.

La exclusiva que hice anoche 📸📸La fiesta de @3gerardpique y Clara Chia de madrugada en Barcelona. pic.twitter.com/XWty21QOUK — Jordi Martin (@jmpaparazzo) December 15, 2022

Por eso, ahora ha sido el deportista quien más ha sido protagonista de hasta caricaturas en las que siempre se refleja su problema con el alcohol y cómo las rumbas son el “motor” que lo mueven incluso si éste llega a morir. Así se reflejó en la nueva imagen que se viralizó en redes y que ha sido motivo de duros señalamientos hacía su manera de ser y comportarse ante todos.

Piqué es burlado en una nueva imagen

En la caricatura de muestra a Piqué saliendo rápidamente una vez que se le anuncia que se viene una fiesta muy importante. “El día que me muera...Hay una fiesta muy buena no me la pierdo”, escribieron en el meme que generó un fuerte debate entre quienes están de acuerdo en que e deportista no ha madurado y que para él es vital el salir a celebrar y pasarla bien con sus amigos e incluso con su novia Clara Chía quien al parecer es el alma de las reuniones.

Y es que desde que el exjugador del Barcelona se unió sentimentalmente a esta chica solo han surgido para él duros comentarios, así como una gran cantidad de críticas y aún más rechazo, pues cada día demuestra qué es lo realmente importante en su vida y en ella no hay cabida para el aburrimiento ni mucho menos para las responsabilidades familiares.