Daniela Ospina se burla del error que cometió en su look: puso a prueba a sus fans

Durante el fin de semana Daniela Ospina se dedicó por completo a la familia, sin embargo, no la tuvo fácil, pues por tratar de complacerlos y cumplirles a todos, cometió un error en su vestimenta que solo algunos lograron percibir.

Y es que la deportista y empresaria siempre ha demostrado que posee un buen estilo y gusto al vestir, pero tras su apretada agenda de ocupaciones profesionales y personales, a veces comete fallas que no se perdona ni ella misma, pero una vez que suceden, solo se ríe de ellas y no el queda más que hasta hacerlo saber a sus fieles seguidores quienes, en esta oportunidad, fueron partícipes de este desliz que tuvo.

En su más reciente posteo, la mayoría disfrutó de cada uno de los momentos familiares que vivió la ex de James Rodríguez, pero solo hasta el final es que todos pudieron percibir que ella escogió unos zapatos deportivos completamente diferentes y que solo se dio cuenta una vez que logró descansar en medio de su agitada jornada familiar.

Daniela Opsina se equivocó de tennis: usó dos diferentes sin darse cuenta

“Un fin de semana normal. En la última foto te darás cuenta si fue normal”, fue lo que escribió Daniela Ospina en su carrete de publicaciones en las que se deja ver con un atuendo bastante cómodo, deportivo en jeans que la hacían ver regia y muy natural, pero en la imagen que comentó se aprecia cómo llevaba un tenis de diferentes modelos, pero que de igual forma pasaron inadvertidos, ya que eran del mismo color, pero con diferente modelo.

“Jajajajaajaj pero así mirando rapidito no se nota”, “Quien tiene la capacidad de reírse de sí mismo....eres lo máximo!!!”, “Un tenis de uno y el otro de otro, o sea, disparejos, ponlo de moda”, “Creo que si no lo dices en las historias. No me hubiese fijado”, “Jajajaja que despiste, no me he atrevido a tanto”, fueron los comentarios que generó la divertida publicación de esta destacada empresaria que además sabe conectar con sus seguidores.