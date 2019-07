El bonito gesto de Harold con Daniela Ospina, durante la despedida de su padre

View this post on Instagram

Despedida de David y Daniela Ospina a su padre 🙏🏼 En la tarde del sábado, en la parroquia Santa Juana de Arco en Medellín, la familia Ospina despidió al señor Hernán Ospina, quien falleció el pasado viernes por complicaciones de salud a causa de un cáncer se páncreas. Los asistentes a la exequias fueron vestidos de blanco y dejaron ir globos del mismo color hacia el cielo, como un homenaje. En el video se puede ver a Daniela Ospina acompañada de su novio Harold Jiménez, a David Ospina con su esposa y su hija mayor, así como también se puede notar a la señora Lucrecia, viuda del señor Hernán Ospina. Video: Ojo Vallenato. •••••••• #danielaospina #ospina #davidospina #funeral #exequias #globos #blanco #despedida #hernanospina #fuerza #qepd