“Falta de humildad”: ‘palera’ a Katherine Miranda por gesto que hizo en el Congreso

La senadora Katherine Miranda no ha dejado de ser tema de conversación en las últimas semanas gracias a sus aportes en el Congreso de la República, y en medio de los debates con las reformas que el gobierno se encuentra en curso de discusión. Ella misma ha sido blanco de críticas entre colegas y la opinión pública.

Ahora ha vuelto a ser objeto de críticas gracias a un video viral donde Miranda y según sus detractores que se han aprovechado de esto para atacarla y burlarse.

Gracias a lo que se ve en las imágenes, ahora sus opositores afirman que no es una persona ‘humilde’, y la tachan de ser una ‘grosera pretenciosa’ en redes sociales.

Katherine Miranda le dijo a una trabajadora del Congreso que se moviera porque le bloqueaba la vista

El video muestra a Katherine Miranda haciéndole señas a una trabajadora del congreso de que se moviera, porque la estaba tapando la vista ante sus colegas y de las cámaras que apuntaban hacia ella. Moviendo su mano, la congresista le pidió a la señora que se quitara para que dejara de taparle su visión.

Otro trabajador que se encontraba repartiendo unas bolsas con comida para los diferentes congresistas, también bloqueó la vista de un congresista, pero fue afortunado pues este no le dijo nada, pues es entendible que, si el señor está cumpliendo con su labor de repartir, obviamente debe pasar por el lado y cerca de los congresistas.

“Me da permiso… Gracias”, gritó Katherine Miranda, dejando ver que en verdad estaba molesta por esta situación, y al escuchar el grito que le ‘metieron’, el hombre se movió rápidamente para no bloquearle más la vista.

Esta es el video que se ha hecho viral en redes sociales:

La humildad de la Representante Katherine Miranda. Una imagen dice más que mil palabras.



pic.twitter.com/cHsH3YT4Dp — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) December 13, 2022

Inmediatamente empezó a ser atacada por quienes no es de su agrado, con comentarios como: “Está repartiendo la comida… aparte, se sigue oyendo lo que ella dice. Hay algo llamado decencia y respeto.”, “El gobierno de la Igualdad, ¡sin duda!” o “Casi lo mata con la mirada, tras de que le trae de tragar.”, entre muchos más,

Ante esta polémica, la congresista salió a defenderse por medio de Twitter con este trino, mostrando lo fastidiada que está de los comentarios ‘estúpidos’ que hace la oposición.

“Pido permiso a un funcionario que no me dejaba ver la plenaria y me distraía en la intervención. ¿Es todo lo que tienen que criticar? ¿Oposición “inteligente”?