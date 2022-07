“Disfrazada de arribista”: también critican a Katherine Miranda por usar vestido de Carolina Herrera

Los congresistas de la nueva bancada se lucieron con sus mejores atuendos para el evento de posesión del nuevo Congreso de la República. Con esto, se confirmó que ya existe una nueva generación de políticos que están dispuestos a cambiar la forma en la que se vive la diferencia y la libertad de expresión con el nuevo gobierno que está a puertas de dar inicio.

Una de las controversias que ha causado revuelo es justamente esto, la ropa que muchos de los presentes optaron por usar para este histórico momento. Desde congresistas hombres entaconados representado la diversidad de la comunidad LGTBIQ+, pueblos indígenas, comunidades afro, entre muchos más que hacen parte de la nueva diversidad que tanto se pedía en el gobierno.

La moda ha sido un acto político desde el comienzo de los tiempos, pero los detractores de Katherine Miranda creen que por usar ella un vestido de casi tres millones de pesos en la inauguración del Congreso, entonces, no puede hablar de justicia social. Ella se veía elegante y espectacular, y puso esta foto antes del evento, con esta inscripción:

“Inicia una nueva legislatura, gracias por su confianza. Seguiré entregando lo mejor de mi, para sacar lo mejor de mi país”, expresó Katherine Miranda

Pero a muchos no les gustó para nada saber cual era el precio de la pieza que la senadora usó, ya que este cuesta casi tres millones de pesos, en rebaja (su precio original era mucho más alto).

Este es el look que usó la congresista para la posesión:

Inicia una nueva legislatura, gracias por su confianza.



Seguiré entregando lo mejor de mi, para sacar lo mejor de mi país. ❤️

Le echaron en cara el precio que pagó por este vestido y la marca del mismo

Los comentarios de reproche ante la pinta de Katherine miranda siguen dando de que hablar. Hay que recordar también que la misoginia se fue derecho a las mujeres punta de lanza de la victoria del presidente Petro. A Verónica Alcocer, en un país donde prefieren a mujeres normadas, homogéneas y sin personalidad, le criticaron sus pintas (aunque fueran increíbles) y sus bailes. Y a Francia Márquez no le perdonan que use moda de diseñador.

Ahora, a ella, a Maria Fernanda Carrascal y a otras, que usaron símbolos de moda y política, los misóginos se les fueron encima, mostrando su absoluto desconocimiento y rabia porque una mujer tenga personalidad.

Pero más allá del precio, se le critica el hecho de que el vestido es de la marca Carolina Herrera; marca que se ha visto envuelta en polémica después de que su directora creativa y dueña de la marca, Carolina Herrera, se refiriera de manera despectiva a las comunidades que le confeccionan las piezas de sus diseños durante su intervención en el Latin American Fashion Summit del año 2019 en la ciudad de Cartagena.

‘Las indias estas’: el comentario de Carolina Herrera que causó desprecio en redes

Cabe recordar que durante su intervención en el ‘Latin American Fashion Summit’, Carolina Herrera se refirió despectivamente a las comunidades indígenas mexicanas y las criticas de cientos de internautas en redes sociales por su descripción de las artesanas indígenas que laboran con ella no se hicieron esperar.

Mientras hablaba en su panel en medio del evento, se le preguntó sobre la situación que vivió este cuando la acusaron de ‘robarse’ un diseño de artesanía mexicano para usarlo en sus artículos. Ante esto, la diseñadora de renombre internacional comentó: “Me puse de acuerdo con las indias estas, que son las mismas que están ahora conmigo”.

Las redes no dudaron en hacerle saber que su comentario fue bastante cruel e inapropiado, y gracias a esto es que la senadora que uso el vestido de esa marca se está viendo envuelta en esta polémica, ya que afirman que por tener cierto lineamiento politico no tiene derecho a vestir lo que ella desee por el hecho de tener ciertas posturas.

Durante su aparición en el #LAFS, Carolina Herrera se refirió al incidente de este año por el que la marca fue acusada por realizar apropiación cultural, hablando a su vez de la ocasión en 2015 cuando trabajó con las comunidades indígenas mexicanas.

Katherine Miranda no se ha pronunciado frente a las polémicas que ha generado su pinta para esta importante ocasión; aun así ella no debería darlas. Cada quien es libre de vestir lo que mejor le parezca; las funciones de la congresista no están determinadas a lo que viste y a sus formas de consumo.