Ella es Daniela, la bella maestra del viral “Himno a la TripleHp Alegria”

Durante el año 2021, un video bastante peculiar y divertido se hizo viral por medio de las redes sociales. Este video trataba de una joven que se salía completamente de sus casillas, tras varios intentos de hacer sonar bien una melodía a traves de una flauta.

El videoclip compartido en YouTube, primeramente, empezó a crecer en popularidad, pues las reacciones que la mujer tenía al ver como sus tonadas no eran buenas causaron carcajadas en muchos: se desesperaba, maldiciendo al propio instrumento y perdiendo la paciencia con mucha facilidad.

Al parecer, esta era una tarea que debió entregar, y tenía que ser grabada en video. La tonada que debía hacer funcionar se denominaba ‘Himno a la Alegria’, nombre que fue cambiado a ‘Himno de la hp alegria’, por el tono frustrado con el que intentó hacer sonar bien su melodía y siempre resultaba en fracasos.

Este es el popular video de la joven frustrándose por no saber tocar la flauta:

Himno de la triple hijueputa alegria JjjAjajjajajajaaaja pic.twitter.com/3rm59fjCiu — TAGUADO (@VTaguado) February 6, 2021

“Con esa delicadeza nunca sonará, ni el himno, ni la alegria. RIP L. V. Beethoven.”, “Siempre me río con la paciencia de la chica”, “Va a ser poeta”, “Esa niña me representa, pero con eso de triunfar en la vida”, “Ajajajaj yo con las entregas para la tesis que empiezo a padecer con suficiente antelación, pero sin preparación.”, “Un día fui está niña tratando de pasar de primera a segunda escala en el clarinete. Ese hijueputa B ligado con el C de segunda escala. SE LO HIJUEPUTA REGALO. ¿Y saben qué? EL HIJUEPUTA CUMPLEAÑOS FELIZ TIENE MUCHO ESAS DOS MALPARIDAS NOTAS.” entre muchos más, son los comentarios que suelen dejarle cuando se topan con este video.

Así luce Daniela, su protagonista, un año más tarde

Si bien este divertido video quedará inmortalizado en el internet, el tiempo pasa y así luce la joven hoy en dia. Se le ha podido ver muy feliz y ha podido hacer varias cosas importantes para ella en este último año, incluido viajes a México, según sus redes sociales.