Romantizan el robo: atacan severamente a ‘Tiktoker’ por mostrar como colarse en Transmilenio

Las quejas hacia el alto precio del Transmilenio en Bogotá no dejan de ser controversia para los ciudadanos. Muchos de usuarios a diario optan por colarse y no pagar el pasaje, excusando el hecho comparándolo con la corrupción del gobierno en el país.

El pensar colectivo es que, en efecto, la tarifa de servicio que se debe pagar usar el sistema es costoso, no solo comparado con el mismo tipo de transporte en otros países es mucho menor, e incluso gratuito, con una buena calidad para quienes lo utilizan, cosa que no sucede con esta detestable forma de transporte para los que deben moverse en él.

Por eso es ‘normal’ ver a diario como muchos se montan a los buses del Transmilenio colándose por las puertas o saltándose sus torniquetes de seguridad. Esto es aplaudido por varios, mientras que otros siempre estarán listos para reprochar y reclamarle a los que evaden el pago del pasaje.

Por otro lado, hay quienes no temen demostrar cuanto les importa si pagan o no este servicio, y gracias a esto una tiktoker está siendo fuertemente criticada en redes.

Tiktoker muestra cómo se cuela en Transmilenio con particulares movimientos

La creadora de contenido Xikaria’ suele postear videos en esta plataforma de como logra evadir y saltarse los torniquetes de este sistema de transporte, y el más peculiar que la ha hecho viral en redes, es bailando ballet, donde no solo demuestra sus habilidades para esta danza, también como su flexibilidad le ayuda a pasar por encima de la seguridad y esto ha indignado a muchos.

Por esta razón la joven es ahora blanco de críticas en redes sociales, y es tildada de ‘ladrona’ y ‘sinverguenza’, no por no pagar y por además mostrarlo al internet: “Esta gente que promueve de manera descarada el robo del pasaje de @TransMilenio merece una sanción por lo menos social”, fue uno de los tantos comentarios que ha recibido.

Esta gente que promueve de manera descarada el robo del pasaje de @TransMilenio merece una sanción por lo menos social. pic.twitter.com/oA2F8UoDFh — Camilo Alfa (@Camilo_Alfa) December 5, 2022

“Hagamos famosa a esta malparida por no pagar”, “Ladrón es ladrón, no importa lo payasa.”, “Ojalá ese talento lo usaran para trabajar por la ciudad y promover la cultura en todos los espacios pero no, lo usan para robar al sistema y promover el daño, el deterioro y el odio al mismo.”, o también “Bogotá nunca tendrá metro porque la ciudadanía está contra la eficiencia de cualquier sistema de movilidad público. Odian lo público. Destruyen lo público. Alientan los delitos. Esta señora y 15.000 ciudadanos más promueven el ROBO. A NADIE LE IMPORTA BOGOTÁ”, entre varios más.

Colombia es el país donde solo se necesita alguna justificación para cometer un delito, desde no pagar un pasaje hasta robarse millones de pesos de un presupuesto público. Así funcionará bien alguna excusa se encontrará, porque nuestra cultura es la de la trampa, la del hampón. https://t.co/YJgvbcP0fl — Eduardo (@eduen025) December 6, 2022