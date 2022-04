Todo por un like: joven se quitó la camisa en pleno Transmilenio para grabar un TikTok

¿Robos en Transmilenio? Checked. ¿Personas pidiendo, cantando o vendiendo? Claro que checked. ¿Gente embutida como sardinas? Un clásico. ¿Gente destruyéndolo? Ah, ya se ha visto antes. ¿Gente desnudándose? Oh, eso es nuevo. Y es lo que ha hecho Alejandro Quintero, quien se quitó la camisa en pleno articulado. Todo por grabar un TikTok.

El TikToker ya tiene más de 400 mil reproducciones y pues claro, no falta el que odia que un sujeto se quite la camisa en pleno articulado (en Bogotá hay que agradecer que al menos no lo roban a uno) porque lo consideran una falta de respeto. A otros le divierte. Que al menos Quintero no ha entrado a atracar, para comenzar.

Por esto, el chico hasta es grabado. Esto, cuando comienza a bailar sensualmente al ritmo de la música. Y pues “eye candy” para quien aproveche: Quintero es modelo, y tiene más de 1,4 millones de seguidores y 77 mil likes.

Inseguridad en Bogotá, salida de las manos

La medida de Claudia López de la restricción de parrilleros, para los motociclistas se hizo a las patadas. Pero ya se llegaron a acuerdos: solo esta aplicará a hombres (como si no robaran las mujeres).

Pero también hay excepciones para empresas de seguridad privada, aseguradores, personas en condición de discapacidad, etc. Pero ante las nuevas manifestaciones se declaró esta medida. También se deberá portar el número de placa de la moto de manera visible para autoridades y cámaras de seguridad. Estas se aplicarán el 18 de abril.

Esto, luego de que la alcaldesa Claudia López no ganó el pulso contra los motociclistas. Que en abril decidieron tomarse las calles de Bogotá y causaron bloqueos en Transmilenio, donde la gente pasó atrapada por horas en los articulados y en donde la llevaron muy, pero muy lejos de su destino.

Por otro lado, mucha gente tuvo que caminar muchísimas cuadras hasta su casa.