“No pues, tan bien vestido”: el panameño arribista viral en Colombia por ‘críticas’ de moda

Los conciertos son un espacio donde la gente va a disfrutar el show de su artista favorito y dar lo mejor de sí durante el show. Pero en el concierto de Bad Bunny, un panameño se hizo viral por sus arribistas comentarios sobre moda.

No hay nada mejor que ver como la gente piensa que ponerse, se mete en el cuento y tratan el evento a la altura que lo amerita, incluso muchos vas de estrene porque creen que tener a su cantante en el mismo espacio amerita pensar por semanas que usar.

Pero no todos piensan así, y no se dan cuenta que en pleno siglo XXI, y en pleno año 2022, a nadie le importa el opinar sobre lo que los demás usan y dejan de usar; pero no este cibernauta panameño que se ha hecho viral en Colombia por la cantidad de comentarios misóginos y no pedidos que ha hecho, sobre los asistentes al concierto de Bad Bunny en su país.

A través de las redes sociales y de manera abusiva, el usuario @itsbolivarr10 tomó fotos sin consentimiento de varios asistentes al concierto de Bad Bunny en Panamá, y empezó a creerse crítico de moda, ‘opinando’ sobre lo que usaban, sus pintas, y burlándose del aspecto de sus cuerpos.

“Ya se nota que hay cosas grandes, tápalas”, “luce vulgar, sectorizada, ordinaria, chabacana, no me gusta”, entre muchos más, fueron la clase de ‘opiniones’ que el joven se atrevió dar. Que por cierto, esas no son ‘opiniones, las opiniones dejan de ser validas cuando se ataca a una persona por su aspecto.

En redes sus palabras se han hecho viral y las criticas le han llegado a diestra y siniestra, por abusivo

A nadie le ha caído en gracia lo que este joven ha dicho, y cabe resaltar que es ilegal y de pésimo gusto el tomar fotos de las personas sin su consentimiento. Además, es irónico que alguien perteneciente a un grupo que sigue siendo marginalizado y discriminado por su apariencia y sus gustos, sea tan ignorante de hablar así sobre los demás.

Por este motivo, ahora abundan toda clase de comentarios en su contra, y le han sacado muchos trapitos al sol, revelando la clase de persona que en realidad es.

“Con que derecho subió la historia? Ella le dio permiso? Quien se cree para comentar la pinta de alguien? Sapo”, “Un random con complejos de abandono y padres ausentes, critica a medio mundo, y se cree influencer”, “Lo del man q critica la ropa de la gente, antes lo hacía con las del “patio” ahora toma cualquier persona q va a gozar su concierto para criticarla. Ni Joan Rivers se atrevió a tanto” o también “Esta loca habla de violencia y la violencia psicológica en donde queda? Nena, debe buscar oficio, que ese no se le va bien. Además, si vistes solo de negro, no creas que eres fashion, eres rancia y punto.”, entre muchos más.

Cómo si fuera poco, muchos afirman que esta penosa forma de expresarse no es rara en el personaje, e incluso dieron con su cuenta alterna donde al parecer se comenta sus propias publicaciones, y tras enterarse, no lo bajan de ser un ‘perdedor’.

“Desde la Universidad ese más es así, aún no entiendo cómo no le han dado su arrastrada por idiota. Y no, no lo digo incitar la violencia, si no que es un total awebao y nadie lo para.” o “Por que le prestan atención a alguien que se comenta y responde a si mismo desde su cuenta alterna?”.

Por que le prestan atención a alguien que se comenta y responde a si mismo desde su cuenta alterna😪🫥 pic.twitter.com/Knd0jHq5VL — Elacloe🎄🧑🏼‍🎄 (@elacloee) November 21, 2022

Itsbolivarrr10 entra en el top 5 de personas más odiadas en twitter, superado únicamente por Uribe, Marbelle, María Fernanda cabal y polo polo — Effy Najar (@Unicornia_najar) November 22, 2022

JAJAJAJAJAJ lo que critica vs como se viste el disq fashionista JAJAJAJAJAAJJAJAJAJA NO PUEDO pic.twitter.com/1utgqXLFbr — Karla Quayle (@karlaquayle_) November 20, 2022

Todos hablan de su ropa, pero pocos hablas del IPhone 6 en el que hace sus críticas 😭😭😭😭😭😭 https://t.co/cvRofgidZP — abdiel (@abdieltatis_) November 22, 2022

El estilo es personal y es característico de la identidad de los individuos, y ya es hora de ir aprendiendo que de los cuerpos y de la apariencia física no se opina. Cada quien es libre de usar lo que desee para ir a un concierto, además, para ser ‘critico de moda’ primero hay que saber de lo que se está hablando. Algo de lo que este individuo no tiene ni la menor idea.