¿Esto es 1995?: Tiktoker se hace viral por misógino mensaje de decorarse las uñas para entrevistas

Afortunadamente, las estéticas y protocolos que se han tenido con respecto a la apariencia de las personas al momento de buscar trabajo y aplicar a entrevistas, han cambiado.

Y es que tras vivir dos años de una pandemia que cambió todos los protocolos a los que se estaba acostumbrado en sociedad, uno de esos fue la manera en que la gente percibe lo que es el ‘vestir correctamente’ ha pasado a un segundo plano.

No, no es tener falta de presentación personal, sino que ciertos detalles como perforaciones, tatuajes, el color y estilo de cabello y también las uñas, han dejado de ser relevantes para criticar el aspecto propio de un individuo. Pero parece que hay algunos que no han entendido que las reglas del juego cambiaron, y siguen haciendo de estos detalles un problema, como fue el caso de la Tiktoker Vivi Montoya, quien se hizo viral justamente por hacer comentarios justamente de esta indole.

La creadora de contenido subió un video a esta plataforma diciendo bajo su opinión, como las uñas que no sean de ciertas características no son ‘validas’ para asistir a una entrevista, y afirmó que ‘las mujeres’ que no usen este estilo en particular no conseguirán ningún empleo.

“Si tienes una entrevista de palabra por favor arréglate las uñas. Yo te sugiero irte por los colores rojos tenues, y evitando los colores demasiado oscuros, y no te decores las uñas, esto no sirve para una entrevista”, afirmó la mujer.

Así mismo, en el mismo video agregó: “las uñas siempre deben estar cortas, las uñas largas harán que te descarten del proceso de selección”.

En redes sociales la expusieron por sus comentarios ‘innecesarios’ y ‘misóginos’

Fue una usuaria en redes sociales la que no le cayó para nada bien los comentarios que la ‘tiktoker’ hizo, puesto que denotan ignorancia al entender cómo funciona el mercado laboral hoy en día, donde las brechas de igualdad se han ido abriendo, que un profesor y un doctor pueden tener tatuajes y no ser rechazados en candidaturas de empleo, que una mujer o un hombre pueden usar las uñas con el diseño que quiera, y que eso no va a limitar la capacidad de un empleado para cumplir con sus obligaciones.

“Mi algoritmo cree que estoy en 1995 y no hace sino mostrarme videos de esa señora. Ahora dizque solo podemos ir a una entrevista de trabajo con las uñas cortas y pintadas de francés o rojo o si no, no nos toman en serio.”, afirmó la usuaria en redes.

Mi algoritmo cree que estoy en 1995 y no hace sino mostrarme videos de esa señora. Ahora dizque solo podemos ir a una entrevista de trabajo con las uñas cortas y pintadas de francés o rojo o si no no nos toman en serio. pic.twitter.com/dUhROSisRY — Lilo (@HistorywithLilo) October 4, 2022

Y esto levantó bastante polémica, donde las redes mostraron su descontento ante estos señalamientos y calificaron esto com una ‘completa tontería’.

“De acuerdo ella piensa y aconseja como si viviera en 1991.”, “Yo dizque estudiando, recibiendo asesorías, arreglando mi CV, ect., y lo que en realidad tengo que hacer para que no me descarten es tener un manicure anticuado...”, “Cuando irá a entender esta señora que nosotras estamos MAMADAS de que nos digan cómo debemos vestirnos, hablar, arreglarnos, como y qué comer etc y que se nos califique”, entre varios más.

Sería mejor que en el proceso de selección se fijarán no sé... quizás en las capacidades profesionales de cada persona y no en las uñas.

Lo peor es que las empresas si están llenas de señoras así que solo viven para criticar a su compañeras de trabajo y hacerles la vida miserable https://t.co/Jn8qklRbha — Natalia (@Nathqr0918) October 4, 2022

Desde que exista una buena presentación personal, una uña, un tono de cabello o un tatuaje, así coo lo que la gente use o no, no es un calificativo ni un indicador de sus destrezas y sus habilidades. Afirmaciones como las que dio la creadora de contenido, únicamente están mandadas a recoger.